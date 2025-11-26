Clădirea principală a Primăriei Târgoviște, cunoscutul Corp A de pe strada Revoluției, se pregătește de reabilitare 

Edificiul, care datează de la finalul secolului al XIX-lea, este unul dintre simbolurile administrației locale și o piesă valoroasă a patrimoniului arhitectural al orașului. Acesta va intra într-un amplu proces de restaurare și consolidare, menit să îl readucă la frumusețea și siguranța de altădată.

Potrivit administrației municipale, valoarea totală a proiectului se ridică la 14 milioane de lei, fonduri accesate în proporție de 100% nerambursabil, un atu important pentru bugetul local. Lucrările prevăd intervenții complexe asupra structurii de rezistență, restaurarea fațadelor și conservarea elementelor decorative specifice epocii în care clădirea a fost ridicată.

Autoritățile transmit că obiectivul principal este acela de a proteja un monument cu o puternică încărcătură istorică, dar și de a-i reda comunității un spațiu administrativ modern, sigur și reprezentativ. Reabilitarea Corpului A nu este doar o intervenție tehnică, ci și un demers cultural și identitar: păstrarea unei clădiri-simbol, martor al evoluției orașului, astfel încât și generațiile viitoare să se poată bucura de valoarea ei.

Proiectul face parte din strategia mai amplă a municipiului de a investi în clădirile istorice și în infrastructura urbană, punând accent pe protejarea patrimoniului și revitalizarea zonelor centrale. Restaurarea corpului A al Primăriei Târgoviște reprezintă, astfel, un pas important în direcția modernizării și conservării unui oraș cu o istorie impresionantă, dar și cu ambiții solide pentru viitor.