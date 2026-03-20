CJRAE Dâmbovița lansează proiectul „SucCES” pentru sprijinirea copiilor cu cerințe educaționale speciale

Într-un context educațional în care incluziunea și accesul egal la educație devin priorități esențiale, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dâmbovița anunță lansarea proiectului „SucCES – Șanse unice pentru copiii cu CES în educația școlară”.

Proiectul, depus în cadrul Programul Educație și Ocupare 2021–2027 și finanțat prin Fondul Social European Plus, își propune dezvoltarea unui model integrat de intervenție educațională, centrat pe nevoile copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES).

Valoarea totală a proiectului depășește 2,79 milioane lei, dintre care cea mai mare parte reprezintă finanțare nerambursabilă. Inițiativa vizează sprijinirea a cel puțin 100 de copii și tineri, care vor beneficia de servicii educaționale integrate, activități adaptate și suport multidisciplinar.

Implementarea proiectului este realizată de CJRAE Dâmbovița, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și mai multe unități de învățământ, printre care Școala Gimnazială Dragomirești, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” și Școala Gimnazială Specială Târgoviște.

Obiectivul principal îl reprezintă creșterea incluziunii educaționale și sociale a copiilor cu CES, prin dezvoltarea de servicii educaționale integrate, adaptarea resurselor didactice și consolidarea capacității instituționale. În acest sens, proiectul prevede investiții în infrastructura educațională, dotarea cu echipamente asistive și tehnologii moderne, precum și dezvoltarea unei platforme digitale accesibile.

Beneficiarii vor participa la activități educaționale inovatoare – de la învățare prin joc și programe de dezvoltare personală, până la activități sportive și culturale. De asemenea, vor beneficia de servicii specializate, precum consiliere psihopedagogică, terapie logopedică și sprijin în procesul de învățare.

Totodată, părinții vor fi implicați activ prin programe de consiliere și sprijin parental.

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni și are ca obiectiv contribuția la prevenirea abandonului școlar și creșterea participării la educație în rândul copiilor vulnerabili.