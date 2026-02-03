CJ DÂMBOVIȚA: Școală,  grădiniță și dispensar ultramoderne

La Tărtășești, alături de primarul Cristian Tudorache, au fost inaugurată ieri, Școala Primară și Grădinița cu Program Normal din satul Gulia. Unitățile de învățământ sunt dotate cu mobilier modern, materiale didactice și echipamente digitale, printr-un proiect finanțat din PNRR, menite să ofere copiilor condiții optime de învățare și dezvoltare.

Tot la Tărtășești, administrația județeană a pus la dispoziția elevilor un microbuz electric de 16+1 locuri, care va asigura transportul sigur și ecologic al copiilor.

În aceeași zi, președintele Corneliu Ștefan a participat, alături de colegi și primari, la inaugurarea dispensarului medical din comuna Vulcana Pandele, alături de primarul George Rotaru. Noul dispensar, realizat prin Programul Județean de Dezvoltare Locală, dispune de cabinet de medicină de familie, sală de tratamente și farmacie, oferind servicii medicale moderne și condiții optime atât pentru pacienți, cât și pentru cadrele medicale.

„Comunitățile dâmbovițene se dezvoltă atunci când proiectele sunt bine gândite, finanțate responsabil și duse la bun sfârșit”, a transmis președintele Consiliului Județean.

Aceste investiții aduc educație de calitate și servicii medicale moderne mai aproape de oameni, sprijinind dezvoltarea tinerelor generații și siguranța sănătății comunităților.