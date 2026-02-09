Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
CJ Dâmbovița invită cadrele medicale să se alăture unui colectiv dedicat în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște

By: Roxana - Ionela Botea

Consiliul Județean Dâmbovița anunță că sunt scoase la concurs 3 posturi de medic specialist Cardiologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște.

Secția de Cardiologie este una dintre cele mai moderne din țară și dispune de angiograf de ultimă generație, investiție a CJ Dâmbovița de peste 4.000.000 de euro, care oferă un mediu de lucru modern pentru cadrele medicale și condiții optime pentru pacienți.

CJ Dâmbovița invită cadrele medicale să se alăture unui colectiv dedicat, unde profesionalismul și performanța sunt susținute prin investiții constante și facilități de top.

