CIUDATA ABSENȚĂ DE LA BARAJUL CHINDIA-CSC DUMBRĂVIȚA

Eduard Pap (30 de ani) a fost marea absență a CSC Dumbrăvița în cele două partide de baraj pentru menținerea în Liga 2, contra Chindia Târgoviște, amândouă pierdute, scrie liga2.prosport.ro.

Legitimat la începutul primăverii de către clubul timișean, pentru a pune umărul la evitarea retrogradării, Pap a apucat să evolueze în opt jocuri pentru CSC Dumbrăvița, însă a lipsit de la poate cele mai importante. Experimentatul portar și-a explicat, după returul cu Chindia, absența din lot!

Plecat de la FC Botoșani de la începutul lunii februarie, Eduard Pap nu și-a găsit o altă echipă în condițiile dorite de el și la începutul lunii martie a semnat aproape de casă, cu CSC Dumbrăvița, formație din Liga 2 cu care s-a antrenat în perioada în care a fost liber. ”M-am întors pentru oameni, situația mea din ultimul timp, pentru că am reziliat destul de târziu cu cei de la Botoșani, pe finalul perioadei de transferuri. Și Liga 1 aproape închisă peste tot. Am decis că mai bine să pun umărul la salvarea acestei echipe, pentru oamenii de aici, pe care îi cunosc, fantastici, care fac o treabă foarte bună. Am venit să încerc să ajut să ne îndeplinim obiectivul. Îmi prinde și mie bine. Decât să stau acasă, pot să mă antrenez, pot să joc meci de meci, mai sunt opt sau zece meciuri, câte vor fi. Eu sper să ne salvăm fără acele meciuri de baraj”, declara Pap după debutul în tricoul alb-verde conform liga2.prosport.ro.

Portarul originar din Jimbolia a debutat imediat cum a semnat cu trupa manageriată de Florin Macavei și a apărat în ultimele două jocuri din sezonul regular al Ligii 2 (1-0 cu AFC Câmpulung Muscel și 1-2 la CFC Argeș) și în toate cele șase partide din play-out (0-1 la Unirea Ungheni, 0-1 cu Metalul Buzău, 1-3 la FC Bihor, 0-0 cu CSM Focșani, 1-0 la Corvinul și 3-0 cu FCU Craiova).

Echipa a prins barajul de menținere în Liga 2, însă în cele două partide contra Chindiei Pap a absentat. În jocul tur, pierdut cu scorul de 0-1, cu un gol primit dintr-un penalty, a apărat Adelin Ilescu (26 ani), iar în partida retur, pierdută cu 2-3, după ce la pauză fusese 2-0 pentru timișeni, a fost în poartă Robert Mikloș (25 ani).

Pap nu fusese anunțat de către clubul său ca absent nici înainte de jocul tur, dar nici înainte de partida retur. În timpul primei partide decisive cu Chindia, despre portar s-a transmis că absentează din cauza unei enterocolite! Era de așteptat să-și revină în săptămâna dinaintea jocului de la Târgoviște, însă nu a făcut parte din lot nici la această partidă.

După ce barajul s-a încheiat, iar CSC Dumbrăvița a retrogradat în Liga 3, ProSport a luat legătura cu Eduard Pap, pentru a afla ceea ce s-a întâmplat cu el.

”Eu am venit la Dumbrăvița în ultimul moment, după ce reziliasem cu FC Botoșani. Cei de la Dumbrăvița m-au contactat și m-au întrebat dacă îi pot ajuta în utima parte a sezonului. M-au rugat foarte frumos, iar eu am apreciat acest lucru. Mă cunoșteam și cu antrenorul lor cu portarii și am zis că nu îmi cad gradele dacă voi juca o perioadă în Liga 2! Am zis să mă duc să îi ajut.

Însă, acum vreau să vă spun și ceea ce mi s-a întămplat de nu am jucat și în aceste meciuri de baraj cu Chindia. Înainte de meciul tur am suferit o enterocolită și am ajuns în spital. Am stat vreo trei zile pe perfuzii! Abia joi mi-am reluat antrenamentele, dar vă spun sincer că m-am gândit foarte bine și la soarta mea. Eu cu cei de la Dumbrăvița îmi termin contractul la sfârșitul acestei luni, iar dacă mă accidentam eu ce mai făceam? Mă trezeam poate și retrogradat, așa cum s-a și întâmplat, și fără contract, nu? Era prea riscant pentru mine. Așa că m-am gândit în primul rând la soarta mea. Îmi pare rău că Dumbrăvița a retrogradat în Liga 3, deoarece Chindia nu a fost deloc mai bună ca noi! În tur am avut și un 11 metri neacordat, iar acum, la retur, după ce întorsesem rezultatul, am avut și șansa de a face 3-0”, a spus Pap.

În cariera sa, Eduard Pap a jucat pentru ACS Poli, echipă cu care a avut două promovări din Liga 2 și o retrogradare din prima ligă, la Luceafărul Oradea, ASA Târgu Mureș, FC Botoșani, Gyor ETO (Ungaria), SC Oțelul Galați și din nou FC Botoșani. Când era la SC Oțelul a jucat finala Cupei României contra divizionarei secunde Corvinul, pe care a pierdut-o la lovituri de departajare.

Ca jucător al CSC Dumbrăvița în acest final de sezon, pentru opt meciuri în ultimele zece disputate de echipă, Pap și-a trecut în CV-ul său o retrogradare sportivă de la Liga 2 la Liga 3, chiar dacă el nu a jucat în ultimele două partide, cele din barajul de menținere cu Chindia.

Goalkeeperul spune că regretă că nu a putut să ajute echipa timișeană și în ultimele două jocuri, însă a pus pe primul plan sănătatea sa.

”Îmi pare tare rău că nu am putut să ajut în cele două meciuri de baraj, dar a trebuit să mă gândesc și la cariera mea! Nu se pune problema să mai prelungesc contractul cu Dumbrăvița. Nu voi juca în Liga 3 pentru această echipă, așa cum mai mult ca sigur nu voi mai juca nici în Liga 2. Am ceva contacte cu cineva de la Liga 1, iar în perioada următoare cred că îmi voi și rezolva situația. Însă, totul se va întâmpla după ce voi veni din vacanță”, a mai spus Eduard Pap pentru ProSport.