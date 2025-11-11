Chindia Târgoviște și-a deschis magazin oficial în Dâmbovița Mall

Suporterii Chindiei Târgoviște au motive de bucurie! Clubul a inaugurat ieri magazinul oficial în Dâmbovița Mall, oferind fanilor ocazia de a achiziționa produse cu marca echipei chiar în centrul orașului.

La eveniment au participat peste 300 de fani, care au avut ocazia să facă poze și să primească autografe de la jucători precum Daniel Florea, Cornel Dinu și Dylan Mboumbouni. De asemenea, la deschidere a fost prezent și președintele clubului, Marius Pavel, care a subliniat importanța implicării Chindiei în viața locală din Târgoviște și apropierea clubului de comunitate.

„Chindia ne aduce împreună și produsele noastre oficiale le arată fanilor mândria de a fi suporterii Târgoviștei în fiecare zi”, a declarat Marius Pavel.

Magazinul din Dâmbovița Mall este al treilea pus la dispoziția fanilor, după shop-ul online (https://tinyurl.com/shopchindiatargoviste) și magazinul de la tribuna a 2-a a stadionului Eugen Popescu.

Fanii sunt invitați să poarte produsele Chindiei peste tot și să susțină echipa la meciurile viitoare. Următorul joc este programat astăzi, de la 19:30, împotriva CS Afumați.