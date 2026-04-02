Chindia Târgoviște se pregătește să ia revanșa în play-off-ul Ligii 2.

Meciul cu Steaua București, contând pentru etapa a 2-a, va avea loc astăzi, 2 aprilie, de la ora 20:30, pe stadionul Ghencea, și va fi transmis live pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Postarea oficială a clubului nu a ascuns emoțiile: „Au fost zile grele. V-am dezamăgit, ne-am dezamăgit ”, scriu târgoviștenii, pregătind totodată o reacție pe teren.

Chindia Târgoviște își propune să demonstreze că poate răspunde pe teren și să aducă bucurie suporterilor care au fost alături în momentele dificile. „Luptăm până la capăt!”, transmit jucătorii.

Fanii sunt așteptați să susțină echipa chiar și la distanță, urmărind partida pe canalele TV, iar atmosfera promite să fie incendiară.