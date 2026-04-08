Chindia Târgoviște se pregătește pentru un meci important în cadrul play-off-ului ligii secunde, unde va întâlni echipa FC Bihor.

Partida este programată vineri, 10 aprilie 2026, de la ora 13:30, pe stadionul Eugen Popescu, și reprezintă o oportunitate pentru echipa târgovișteană de a-și reconstrui moralul după rezultatele precedente.

Reprezentanții clubului fac un apel către suporteri să vină alături de echipă și să transforme stadionul într-o adevărată „casă a suporterilor”, susținând jucătorii într-un moment important pentru parcursul Chindiei în play-off.

Detalii privind biletele și accesul spectatorilor

Biletele pentru meci pot fi achiziționate online, pentru a evita aglomerația la intrarea pe stadion. Prețurile biletelor sunt următoarele:

Tribuna 1 – Central: 35 lei

Tribuna 1 – Periferic: 25 lei

Tribuna 2 – Central: 20 lei

Tribuna 2 – Periferic: 10 lei

Copiii până la 7 ani au acces gratuit, dacă sunt însoțiți de un adult (1 adult + 1 copil). Pentru al doilea copil, se achiziționează bilet suplimentar.

Susținerea echipei și atmosfera de pe stadion

Clubul subliniază că prezența suporterilor este extrem de importantă, mai ales într-un meci decisiv pentru parcursul Chindiei în play-off. Fiecare aplauz, fiecare încurajare și fiecare mesaj de susținere contează pentru jucători, care vor să demonstreze pe teren că pot reveni în competiție cu rezultate bune.

În plus, spectatorii care vin cu mașina pot include tichetele pentru parcare direct în formularul de comandă online, pentru un acces mai facil.

Chindia Târgoviște își dorește ca meciul cu FC Bihor să fie o oportunitate de a demonstra unitate, ambiție și determinare, atât pe teren, cât și în tribune. Suporterii sunt invitați să fie parte din această experiență și să contribuie la atmosfera de pe stadion.