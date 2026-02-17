Chindia Târgoviște se pregătește intens pentru confruntarea programată pe 21 februarie, împotriva formației din Reșița

Atmosfera din vestiar este una concentrată și determinată. Staff-ul tehnic a ridicat nivelul antrenamentelor, iar jucătorii răspund cu implicare totală, conștienți de importanța punctelor puse în joc. Fiecare sesiune de pregătire este tratată cu maximă seriozitate, accentul fiind pus atât pe organizarea tactică, cât și pe intensitatea jocului.

Partida se anunță una echilibrată, în condițiile în care ambele echipe vizează un final de sezon cât mai solid. Pentru Chindia, însă, obiectivul este clar: obținerea unui rezultat pozitiv care să consolideze poziția în clasament și să mențină echipa în cursa pentru play-off.

Pe lângă pregătirea din teren, clubul face apel și la sprijinul suporterilor. Prezența acestora în tribune poate reprezenta un avantaj important, energia venită din partea fanilor fiind de multe ori decisivă în momentele-cheie ale jocului.

Chindia Târgoviște își propune să abordeze partida cu încredere, disciplină și spirit de echipă, demonstrând că este pregătită să lupte până la capăt pentru obiectivul stabilit la începutul sezonului.

Pe 21 februarie, toate privirile vor fi îndreptate spre acest duel important.