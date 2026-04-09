Chindia Târgoviște revine pe teren propriu într-un moment decisiv al play-off-ului din Liga a II-a, iar suporterii sunt așteptați să fie alături de echipă.

După un început dificil în play-off, Chindia caută să se redreseze în confruntarea cu FC Bihor Oradea, într-un meci care poate readuce speranța în lupta pentru obiectivele din acest final de sezon.

Partida se dispută vineri, 10 aprilie, de la ora 13:30, pe stadionul Stadionul Eugen Popescu, în etapa a 3-a a play-off-ului.

Un meci important pentru moralul echipei

Chindia vine după un rezultat dificil, însă echipa are șansa să se ridice chiar în fața propriilor suporteri. Conducerea clubului face apel la fani să fie prezenți în tribune și să creeze o atmosferă care să împingă echipa spre victorie.

„Am căzut, dar ne putem ridica împreună!” — este mesajul transmis suporterilor înaintea duelului cu FC Bihor, unul dintre meciurile importante ale acestei faze a competiției.

Prețuri bilete Chindia – FC Bihor

Tribunele stadionului vor avea următoarele prețuri:

Tribuna 1 – Central: 35 lei

Tribuna 1 – Periferic: 25 lei

Tribuna 2 – Central: 20 lei

Tribuna 2 – Periferic: 10 lei

Copiii până la 7 ani au acces gratuit, dacă sunt însoțiți de un adult (1 adult + 1 copil). Pentru al doilea copil este necesar bilet.

Suporterii, un atu important

Prezența fanilor poate fi decisivă pentru Chindia, mai ales într-un play-off în care fiecare punct contează. Atmosfera de pe stadionul din Târgoviște a fost de multe ori un avantaj pentru echipa dâmbovițeană, iar vineri jucătorii speră la un nou impuls din tribune.

Biletele sunt disponibile online, iar organizatorii recomandă achiziționarea lor din timp pentru a evita aglomerația din ziua meciului.

Vineri, 10 aprilie, de la 13:30, Târgoviștea este chemată la stadion.

Chindia are nevoie de susținere, iar împreună cu suporterii poate reveni pe drumul victoriilor.

