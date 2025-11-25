Chindia Târgoviște revine astăzi pe teren, în Liga a II-a, pentru duelul cu Poli Iași

Chindia Târgoviște joacă astăzi un meci important în deplasare, la Iași, împotriva Politehnicii, într-o nouă etapă din Liga a II-a. Echipa revine determinată să își schimbe parcursul și să demonstreze că unitatea rămâne cea mai puternică armă a clubului.

„Suntem împreună indiferent de obstacole – asta e superputerea noastră”, este mesajul transmis suporterilor, într-un moment în care solidaritatea club–echipă–fani poate face diferența.

Partida va fi transmisă în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1, ora 17:00

Jucătorii, stafful și conducerea clubului le mulțumesc suporterilor pentru sprijinul constant și promit să lupte pentru a recâștiga încrederea acestora:

„Singura șansă de a întoarce lucrurile este să fim toți pentru unul și unul pentru toți.”

Hai, Chindia! Hai, Târgoviștea!