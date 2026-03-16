Chindia Târgoviște-Metalul Buzău,scor 2-3

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Oaspeții au început în forță meciul, deschizând scorul în minutul 9 prin Vali Robu. La doar nouă minute distanță, Nica a majorat avantajul buzoienilor, stârnind stupoare în tribune. Chindia a încercat să revină înainte de pauză, iar căpitanul Georgian Honciu a redus diferența, reaprind speranțele fanilor. Cu toate acestea, ocaziile cele mai periculoase din prima repriză au aparținut tot oaspeților, Tudor Saim având șansa de a majora scorul.

Repriza secundă a adus emoții până în ultimele minute. Gazdele au egalat în minutul 57, prin Kyriakos Doumtsios, iar Marco Celea a avut o oportunitate importantă pentru a prelua conducerea. Finalul a fost însă favorabil buzoienilor: Vali Dumitrache a înscris golul victoriei cu un șut precis din interiorul careului, stabilind scorul final.

Succesul de la Târgoviște îi permite echipei AFC Metalul Buzău să încheie sezonul regular cu 32 de puncte, fără emoții privind retrogradarea. În ciuda înfrângerii, AFC Chindia Târgoviște își continuă drumul în play-off, unde va lupta pentru obiectivele finale ale sezonului. 

foto : Chindia Târgoviște

Lucrările de extindere și modernizare a Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalul Județean de Urgență Târgoviște sunt în plină desfășurare, anunță președintele Consiliul Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan
Echipa de handbal masculin a Clubului Sportiv Universitar Târgoviște a suferit o înfrângere în etapa a IV-a a Play-out-ului Diviziei A, după un meci disputat în deplasare la CSU Constantin Brâncuși Târgu Jiu
Roxana - Ionela Botea
