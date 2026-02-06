Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
 Chindia Târgoviște își întărește lotul: Kevin Doukouré a semnat pe un an și jumătate

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Chindia Târgoviște a anunțat oficial transferul definitiv al mijlocașului ivorian Kevin Doukouré, în vârstă de 26 de ani, de la FC Argeș. Fotbalistul a semnat un contract valabil pentru următorul an și jumătate și va intra imediat în programul de pregătire al echipei, sub comanda antrenorului Ilie Poenaru.

Doukouré are experiență importantă la nivel înalt, evoluând anterior pentru Farul Constanța și Universitatea Cluj, în Superliga României, dar și în prima ligă din Slovenia, la NK Tabor. Prin acest transfer, Chindia își consolidează linia de mijloc, mizând pe experiența și calitățile unui jucător obișnuit cu ritmul competițiilor de top.

Reprezentanții clubului și suporterii îi urează mult succes noului jucător în tricoul roș-albastru, cu speranța ca aportul său să contribuie la îndeplinirea obiectivelor echipei în acest sezon.

