Chindia Târgoviște își cheamă suporterii aproape: „Spiritul orașului trăiește prin voi!”

By: Roxana - Ionela Botea

Chindia Târgoviște transmite un mesaj puternic comunității fotbalistice din oraș, într-un moment în care echipa are nevoie mai mult ca oricând de susținere. Clubul roș-albastru face apel la mobilizare și la unitate, subliniind rolul esențial al fanilor în parcursul formației.

Spiritul orașului trăiește prin voi, suporterii Chindiei!” – este mesajul plin de emoție prin care echipa reamintește că adevărata forță a clubului vine din tribune și din devotamentul celor care îl susțin de generații.

Conducerea Chindiei transmite că sezonul este încă deschis, iar rezultatele pot fi întoarse cu sprijinul necondiționat al fanilor:
Împreună, putem întoarce lucrurile în favoarea noastră. Nimic nu este încă pierdut.

Atmosfera de solidaritate pe care clubul o promovează vizează consolidarea legăturii cu suporterii, într-un moment-cheie pentru moralul echipei.

