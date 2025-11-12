Chindia Târgoviște, învinsă dramatic pe teren propriu de CS Afumați

Chindia Târgoviște a pierdut surprinzător, scor 2–3, meciul disputat pe teren propriu împotriva formației CS Afumați, într-o partidă cu răsturnări spectaculoase de scor.

Startul a fost perfect pentru târgovișteni, care au deschis scorul în minutul 13, prin Iulian Roșu, după o acțiune frumos construită pe flancul drept. Elevii Chindiei au continuat să domine, iar în debutul reprizei secunde, în minutul 47, Tache a majorat diferența la 2–0, în urma unei faze de atac spectaculoase.

Totuși, după minutul 70, jocul s-a schimbat complet. Oaspeții de la Afumați au reușit să înscrie două goluri în numai trei minute (începând cu minutul 74), restabilind egalitatea, iar finalul a fost de coșmar pentru târgovișteni: Afumațiul a marcat din nou, trecând în avantaj și închizând tabela la 3–2.

Deși Chindia a avut inițiativa și a controlat mare parte din meci, lipsa de concentrare din final a costat scump echipa antrenată de Eugen Neagoe, care pierde trei puncte importante în lupta pentru promovare.