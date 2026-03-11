Chindia Târgoviște întâlnește Metalul Buzău pe stadionul Eugen Popescu

Sâmbătă, 14 martie, de la ora 12:30, stadionul Eugen Popescu din Târgoviște va găzdui ultimul meci din sezonul regulat al Chindiei Târgoviște, adversarul fiind Metalul Buzău. Partida reprezintă o oportunitate pentru suporteri de a sărbători împreună intrarea echipei în play-off și de a-și arăta sprijinul pentru jucători înaintea etapelor decisive.

Arena este pregătită să vibreze, iar obiectivul organizatorilor este primul SOLD OUT al sezonului. Atmosfera va fi una festivă, alături de întreaga familie Chindia, pentru a celebra performanța echipei și efortul depus pe tot parcursul sezonului.

Biletele sunt disponibile online pentru toate tribunele și au următoarele prețuri:

Tribuna 1 – Central: 30 lei

Tribuna 1 – Periferic: 20 lei

Tribuna 2 – Central: 15 lei

Tribuna 2 – Periferic: 10 lei

Copiii până la 7 ani au acces gratuit, dacă sunt însoțiți de un adult (1 adult + 1 copil). Pentru al doilea copil se achiziționează bilet suplimentar.

Pentru cei care vin cu mașina, organizatorii au pus la dispoziție tichete de parcare, achiziționabile online, pentru a asigura un acces cât mai facil și rapid la stadion.

Intrați în spiritul meciului și susțineți Chindia Târgoviște în ultima confruntare din sezonul regulat! Echipa are nevoie de susținerea voastră pentru a porni cu moralul ridicat în play-off.

Hai, Chindia! Hai, Târgoviște!

Imaginile surprinse de fotograful Chindiei, @anghelescurenato .