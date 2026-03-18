Chindia Târgoviște face apel la suporteri să fie alături de jucători în lupta pentru promovarea în Liga I, scoțând la vânzare pachete de bilete pentru toate meciurile din play-off

Pachete avantajoase pentru toate partidele de pe teren propriu

Clubul a anunțat că pachetele sunt disponibile exclusiv online și asigură accesul la toate partidele din faza de play-off a Ligii a II-a. Suporterii care achiziționează aceste pachete beneficiază de condiții avantajoase, facilitând astfel prezența constantă la meciurile decisive ale echipei.

Chindia transmite un mesaj de unitate și determinare: „Dăm totul pentru misiunea noastră, pe care n-o putem realiza decât dacă rămânem împreună până la capăt. Împreună pentru promovare! Hai, Chindia! Hai, Târgoviște!”

Clubul subliniază importanța susținerii constante a suporterilor, considerându-i un element esențial pentru succesul echipei în această fază crucială a campionatului.

Play-off-ul, o provocare decisivă

Participarea în play-off reprezintă ultima șansă a Chindiei de a accede în Liga I, iar clubul se bazează pe mobilizarea fanilor pentru a transforma stadionul într-un adevărat avantaj competitiv.

Prin inițiativa pachetelor de bilete, conducerea clubului urmărește nu doar creșterea numărului de spectatori la fiecare meci, ci și consolidarea comunității de suporteri, care devine astfel un pilon al performanței sportive.