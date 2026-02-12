Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Chindia Târgoviște, duel decisiv pe 21 februarie cu Reșița. Miza: drumul spre play-off

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Chindia Târgoviște se pregătește intens pentru confruntarea programată pe 21 februarie, împotriva formației din Reșița, într-un meci care poate cântări decisiv în lupta pentru calificarea în play-off.

Atmosfera din vestiar este una concentrată și determinată. Staff-ul tehnic a ridicat nivelul antrenamentelor, iar jucătorii răspund cu implicare totală, conștienți de importanța punctelor puse în joc. Fiecare sesiune de pregătire este tratată cu maximă seriozitate, accentul fiind pus atât pe organizarea tactică, cât și pe intensitatea jocului.

Partida se anunță una echilibrată, în condițiile în care ambele echipe vizează un final de sezon cât mai solid. Pentru Chindia, însă, obiectivul este clar: obținerea unui rezultat pozitiv care să consolideze poziția în clasament și să mențină echipa în cursa pentru play-off.

Pe lângă pregătirea din teren, clubul face apel și la sprijinul suporterilor. Prezența acestora în tribune poate reprezenta un avantaj important, energia venită din partea fanilor fiind de multe ori decisivă în momentele-cheie ale jocului.

Chindia Târgoviște își propune să abordeze partida cu încredere, disciplină și spirit de echipă, demonstrând că este pregătită să lupte până la capăt pentru obiectivul stabilit la începutul sezonului.

Pe 21 februarie, toate privirile vor fi îndreptate spre acest duel important.

Articolul precedent
MADR propune noile cuantumuri ale plăților directe pentru 2025. Sprijin mai mare pentru fermieri la CRISS și tinerii agricultori
Articolul următor
Hai la sală! CSM CSU Târgoviște joacă astăzi pe teren propriu! 
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

România va marca în februarie a cincea lună consecutivă de restrângere a consumului

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Este cea mai lungă serie de criză din 2009/2010,...

Investiție majoră în industria de apărare: Fabrica Hanwha Aerospace transformă Dâmbovița în hub strategic NATO

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Dâmbovița își consolidează poziția pe harta industriei de apărare...

Centru modern pentru persoanele cu dizabilități, inaugurat pe locul unui fost punct termic dezafectat

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
O investiție importantă pentru comunitate a fost finalizată: construirea...

Hai la sală! CSM CSU Târgoviște joacă astăzi pe teren propriu! 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Astăzi, de la ora 18:00, CSM CSU Târgoviște primește...

News

MADR propune noile cuantumuri ale plăților directe pentru 2025. Sprijin mai mare pentru fermieri la CRISS și tinerii agricultori

Economie 0
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat în...

Din 2026, firmele care nu depun situațiile financiare la termen pot fi declarate inactive fiscal

Administraţie 0
Începând cu 1 ianuarie 2026, Agenția Națională de Administrare...

Greva generală în sistemul sanitar devine realitate: Sindicatele reacționează la proiectul de reducere a veniturilor

Administraţie 0
Sindicatele din sistemul sanitar au anunțat că declanșarea grevei...

© 2023 Ziarul Dâmbovița