CHINDIA TÂRGOVIȘTE – APROAPE DE SUPORTERI! PRIMUL CÂȘTIGĂTOR AL CONCURSULUI ORGANIZAT DE CLUB: MĂDĂLIN ANGHEL

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

La meciul disputat pe Stadionul „Eugen Popescu” împotriva formației CS Afumați, clubul Chindia Târgoviște, în parteneriat cu KRUK România, a premiat primul câștigător al concursului dedicat fanilor: Mădălin Anghel, un suporter care trăiește fotbalul cu pasiune și devotament.

Inițiativa, derulată în pauza partidelor de pe teren propriu, are scopul de a-i aduce pe suporteri mai aproape de echipă și de a celebra legătura puternică dintre Chindia și comunitatea târgovișteană.

 „Chindia Târgoviște înseamnă familie, emoție și mândrie locală. Fiecare suporter contează, iar această campanie este modul nostru de a spune mulțumim celor care ne sunt mereu alături”, au transmis reprezentanții clubului.

Campania continuă și la următoarele meciuri de acasă, iar fanii pot participa arătând ce înseamnă pentru ei culorile roșu și albastru.

Debut perfect pentru România în drumul spre FIBA Women's EuroBasket 2027!
România încheie cu succes Campionatul Balcanic de Karate de la Rijeka, Croația
