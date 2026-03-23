Chindia Târgoviște a suferit o înfrângere dură în meciul disputat împotriva FC Voluntari, scor final 5-1

După prima repriză, echipa noastră era condusă cu 3-0, iar partida s-a încheiat cu un scor greu de digerat pentru fani. „Pierdem, suferim, dar ne ridicăm și mergem mai departe. A fost o zi grea, din care vom învăța tot ce trebuie să învățăm”, transmit reprezentanții clubului.

Singurul gol al Chindiei a fost marcat de Necșulescu în minutul 87, cu o execuție spectaculoasă, iar echipa a mai avut și două bare pe parcursul jocului, semn că lupta a fost aprigă până la final.

Datorită acestei victorii, FC Voluntari își consolidează poziția a treia și ajunge la 42 de puncte, la două puncte de poziția secundă, ocupată de Sepsi, care are însă un meci mai puțin.

În paralel, play-off-ul din Liga 2 a debutat cu victoria Corvinul 1-0 Steaua. Hunedorenii conduc autoritar, cu 56 de puncte, la 12 peste a doua clasată, Sepsi OSK. La finalul play-off-ului, primele două echipe promovează direct în Superliga, iar locurile 3 și 4 vor disputa baraj cu formații din Superliga. Notabil: CSA Steaua nu are drept de promovare, iar FC Bihor a respins ideea că nu ar îndeplini condițiile pentru a accede în Superliga.

Chindia rămâne concentrată pe următoarele meciuri și promite să lupte pentru fiecare punct în continuarea sezonului.