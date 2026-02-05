Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Chindia Târgoviște a pierdut amicalul cu CS Afumați

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Chindia Târgoviște a disputat un meci amical împotriva formației CS Afumați, partida încheindu-se cu scorul de 2-1 în favoarea echipei din Afumați, după ce la pauză târgoviștenii conduceau cu 1-0.

Golul Chindiei a fost marcat de Pesic, care a adus avantajul echipei sale în prima repriză. În partea a doua a jocului, antrenorul Ilie Poenaru a efectuat mai multe modificări, rulând întreg lotul avut la dispoziție.

Meciul s-a disputat la Curtea de Argeș și a făcut parte din programul de pregătire al Chindiei înaintea reluării competițiilor oficiale.

Chindia Târgoviște a început partida în următoarea formulă: Contra – Martac, Mboumbouni, Celea, Stroe – Petre, Honciu, Popadiuc, Pesic – Florea, Doumtsios.

AUTOTURISME NEÎNMATRICULATE ÎN CIRCULAȚIE DEPISTATE DE POLIȚIȘTI
ÎN SEARA ACEASTA – MECI IMPORTANT LA TÂRGOVIȘTE!
