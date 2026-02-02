Chindia Târgoviște a încheiat săptămâna cu o victorie convingătoare, impunându-se cu 4-1 în amicalul disputat împotriva echipei Muscelul ARO Câmpulung Muscel

Această partidă face parte din programul intensiv de pregătire fizică și tactic-technicală al echipei, menit să pună bazele unui sezon competitiv și să testeze forma jucătorilor. Din primele minute, Chindia a controlat jocul, arătând un ritm alert, coordonare bună în teren și eficiență în finalizare.

În urma acestei victorii, antrenorii echipei se declară mulțumiți de progresul arătat de fotbaliști, care au reușit să pună în practică schemele de joc lucrate în timpul săptămânii. Publicul și suporterii pot observa, astfel, evoluții promițătoare și un spirit de echipă solid.

Următorul meci amical este programat pentru marți, 3 februarie, când Chindia se va deplasa la Curtea de Argeș pentru a întâlni echipa CS Afumați. Această partidă va fi un test important pentru a evalua progresul și forma jucătorilor înainte de debutul oficial în competiții.

Clubul transmite că echipa continuă să mărim viteza pregătirilor, pregătind fiecare detaliu pentru un start puternic în sezon.