Chindia Târgoviște a cedat în fața lui FC Voluntari, scor 0-2, într-un amical desfășurat pe stadionul Eugen Popescu.

By: Roxana - Ionela Botea

Chindia Târgoviște a cedat în fața lui FC Voluntari, scor 0-2, într-un amical desfășurat pe stadionul Eugen Popescu.

 Moment cheie: Chindia a ratat un penalty în prima repriză, când scorul era deja 0-1, oportunitate care ar fi putut schimba desfășurarea jocului.

 Echipa de start a Chindiei, aleasă de Ilie Poenaru:

Contra – Martac, Mboumbouni, Celea, Brumă – Petre, Popadiuc, Honciu, Pesic – Florea, Doumtsios

 Amicalul a oferit prilejul testării unor jucători și scheme de joc, în vederea meciurilor oficiale care urmează.

Roxana - Ionela Botea
