Chindia Târgoviște a anunțat transferul definitiv al mijlocașului Miguel Constantinescu, în vârstă de 20 de ani, de la Petrolul Ploiești

By: Roxana - Ionela Botea

Jucătorul va evolua sub culorile echipei din Târgoviște pentru următorii doi ani și jumătate.

Miguel se va alătura programului de pregătire condus de antrenorul Ilie Poenaru și va fi disponibil pentru selecție în vederea primelor partide oficiale din 2026.

Tânărul fotbalist are o experiență internațională promițătoare: a fost junior al Benficăi Lisabona și a evoluat la echipele de juniori ale României. La nivel de Superligă, Miguel a jucat anterior la FCU Craiova și Petrolul Ploiești, acumulând experiență importantă pentru dezvoltarea sa profesională.

Conducerea și staff-ul Chindiei i-au urat succes în cariera sa la Târgoviște, mizând pe aportul său în atingerea obiectivelor echipei în următoarele sezoane.

