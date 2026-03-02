Chindia Târgoviște: 1-0 cu FC Bihor, golul lui Necșulescu a decis partida

La început de primăvară, suporterii târgovișteni au avut motive de bucurie: Chindia Târgoviște a obținut o victorie crucială în drumul spre play-off, învingând FC Bihor cu scorul de 1-0, pe stadionul Eugen Popescu.

Meciul a fost unul echilibrat, cu o primă repriză fără goluri, în care ambele echipe au căutat să-și creeze ocazii, însă apărarea și portarii au fost la înălțime.

Momentul decisiv a venit în minutul 85, când Robert Necșulescu, intrat pe teren câteva minute înainte, a marcat primul său gol în tricoul Chindiei, din interiorul careului, după o acțiune bine coordonată a echipei. Golul a fost sărbătorit intens de suporteri, aducând cele trei puncte vitale pentru echipa târgovișteană.

Victoria permite Chindiei Târgoviște să acumuleze puncte importante în clasament și să rămână în cursa pentru play-off.

Echipa a demonstrat disciplină tactică și eficiență ofensivă, iar golul lui Necșulescu aduce un plus de moral înaintea următoarelor meciuri.

Suporterii au fost prezenți în număr mare, creând o atmosferă caldă și motivantă pentru jucători.

Antrenorii și jucătorii au salutat efortul colectiv și implicarea suporterilor:

„Este o victorie muncită, dar foarte importantă pentru moralul echipei. Ne bucurăm că am putut oferi fanilor aceste trei puncte și așteptăm cu nerăbdare următoarele confruntări,” a declarat antrenorul principal.

Chindia Târgoviște își consolidează poziția în clasament și continuă să lupte pentru un loc în play-off, iar victoria cu FC Bihor este un semnal clar că echipa se află pe drumul cel bun.