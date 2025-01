CHINDIA NU SE REGĂSEȘTE PRINTRE CELE MAI EFICIENTE ECHIPE ALE LIGII SECUNDE ÎN 2024

Liga 2 Casa Pariurilor a programat, în perioada 14-16 decembrie, ultima rundă, cea cu numărul 17, din 2024. Mai jos vă prezentăm, după ce s-a tras cortina peste ultimul meci disputat la nivel de eșalon secund în acest an, echipele cu cele mai multe puncte acumulate în acest an calendaristic pe meci.

Steaua București, echipa cu cele mai multe puncte acumulate per meci din 2024

Steaua București este formația care, în momentul de față al stagiunii 2024-2025, are zero în dreptul înfrângerilor. Formația pregătită de Daniel Oprița are 10 victorii și 7 egaluri în 17 partide.

Totuși, „militarii” se mai pot lăuda cu o statistică de partea lor: sunt echipa din Liga 2 Casa Pariurilor care a acumulat cele mai multe puncte per meci din acest an calendaristic.

Bucureștenii au disputat, pentru prima oară de la promovarea în eșalonul secund, meciuri în play-out, în stagiunea trecută. În acest sezon însă roș-albaștrii sunt foarte aproape să-și asigure și matematic prezența în play-off.

Ca o retrospectivă a anului, trebuie menționat că Steaua București a disputat 27 de meciuri în eșalonul secund. În acest interval, roș-albaștrii au reușit să acumuleze 59 de puncte.

Bucureștenii se descurca aproape la fel de bine și acasă, și în deplasare, întrucât au acumulat 32 de puncte în 14 meciuri disputate pe teren străin, dar și 27 de puncte în 13 meciuri jucate acasă, pe stadionul din Ghencea. Media totală este de 2,18 puncte/meci.

Unirea Slobozia, pe locul 2 deși a evoluat în Liga 2 Casa Pariurilor doar în prima parte a anului

Unirea Slobozia a reușit, la capătul sezonului 2023-2024, să promoveze pentru prima dată în istoria sa în prima ligă de fotbal a României. Mai mult, formația din Ialomița a reușit să și câștige trofeul Ligii 2 Casa Pariurilor.

Aceste performanțe nu sunt deloc întâmplătoare. Echipa antrenată de fostul atacant Adrian Mihalcea, conform datelor colectate de noi, se află pe locul 2 în anul calendaristic 2024 la puncte/meci câștigate în Liga 2 Casa Pariurilor.

Acesta aspect poate părea normal, dar ialomițenii au disputat, în eșalonul secund, doar partea a doua a campionatului trecut: etapele rămase din sezonul regular de după pauza competițională de iarnă + play-off-ul!

Unirea Slobozia a disputat „doar” 14 meciuri, de două ori mai puține decât celelalte 2 echipe din acest top. 7 meciuri s-au disputat pe teren propriu, 7 în deplasare, rezultând 14 puncte acumulate, respectiv 15, în total 29.

Raportat la numărul de puncte per meci, ialomițenii au acumulat 2,07 în 2024.

FK Csikszereda, liderul din actuala stagiune, închide podiumul

FK Csikszerda și-a anunțat intențiile privind promovarea în prima ligă de fotbal a României încă de stagiunea trecută.

Ciucanii au disputat baraj de retrogradare/promovare contra celor de la Dinamo București, pierdut 2-0 la general, însă au arătat, mai ales la retur, că pot face față la un nivel superior.

Astfel, în actuala stagiune, băieții lui Robert Ilyeș au început ca din tun și s-au instalat pe primele poziții încă de la din primele runde.

În acest moment, ciucanii sunt pe primul loc în Liga 2 Casa Pariurilor cu 41 de puncte, 4 mai multe decât locul 2, 33 de goluri marcate (cea mai bună ofensivă) dar și cu o singură înfrângere în 16 runde.

Totuși, în anul calendaristic 2024, formația din Miercurea Ciuc a disputat 31 de meciuri, interval în care a acumulat 62 de puncte, fix 2 puncte pe meci, cifre care o clasează pe poziția a 3-a în această ierarhie.

Ca și o comparație, stadionul propriu a reprezentat o adevărată fortăreață. Din cele 16 meciuri disputate acasă, ciucanii au câștigat nu mai puțin de 40 de puncte!