CHINDIA JOACĂ ÎN CUPA ROMÂNIEI CU BĂICOI

În perioada 12-14 august sunt programate meciurile din turul 3 al fazei naționale a Cupei României Betano, ediția 2025-2026:
În această fază vor evolua cele 32 de câștigătoare ale meciurilor din runda precedentă, cărora li se alătură alte 10 cluburi din Liga 2 Casa Pariurilor.
Nu au fost incluse toate cele 14 echipe din Liga 2 care nu evoluaseră în Turul 2, ci doar zece! Rămân, astfel, patru formații din liga secundă care ar fi trebuit să fie incluse în turul următor, în Play-off, dar vor fi doar trei dintre acestea: Poli Iași, Sepsi OSK, retrogradate din prima ligă, și Steaua, clasată pe locul 2 în play-off-ul ediției trecute de campionat. AFC ASA Târgu Mureș are o situație specială!
Program meciuri Turul 3 Cupa României, ediția 2025-2026:
marți, 12 august 2025, ora 17:30
ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj – FC Bihor Oradea
ACS Viitorul Arad – CSC Dumbrăviţa
miercuri, 13 august 2025, ora 17:30
CSM Paşcani – ACS FC Şoimii Gura Humorului
AFC Viitorul Onești – CS Sporting Lieşti
AS FC Agricola Borcea – CS Gloria Băneasa
SC Popeşti-Leordeni – CS Afumaţi
CS Tunari – SC FC Voluntari SA
CSM Râmnicu Sărat – AFC Metalul Buzău
CSO Băicoi – AFC Chindia Târgovişte
ACS L.P.S. H.D. Clinceni – CS Dinamo Bucureşti
ACS Oltul Curtişoara – CSM Slatina
CS Vulturii Fărcăşeşti – SCM Râmnicu Vâlcea
ACS Muscelul Aro Câmpulung – AFC Câmpulung – Muscel 2022
CSM Unirea Alba Iulia – CSC 1599 Şelimbăr
CSM Jiul Petroşani – ACS FC Corvinul Hunedoara 1921
SSU Politehnica Timișoara – Asociația Club Sportiv Muncitoresc Reşiţa
CS Sănătatea Servicii Publice – ACS Mediaş 2022
CS Gheorgheni – VSK Gyergyó – Clubul Sportiv Gloria Bistrița
CSM Sighetu Marmaţiei – CSM Olimpia Satu Mare
miercuri, 13 august 2025, ora 19:00
CSM Cetatea Turnu Măgurele – CS Concordia Chiajna
joi, 14 august 2025, ora 17:30
ACS FC Bacău – ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ
Echipele notate primele vor fi gazde, în urma clasării pe o poziție inferioară față de adversar în sezonul precedent.
Program Cupa României, Faza Națională, sezon 2025-2026:
Turul 3: 13 august 2025
Play-off: 27 august 2025
Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
Sferturi de finală: 4 martie 2026
Semifinale: 22 aprilie 2026
Finala: 13 mai 2026.