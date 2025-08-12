Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
CHINDIA JOACĂ ÎN CUPA ROMÂNIEI CU BĂICOI

By: Mihai ROŞOIU

În perioada 12-14 august sunt programate meciurile din turul 3 al fazei naționale a Cupei României Betano, ediția 2025-2026:

În această fază vor evolua cele 32 de câștigătoare ale meciurilor din runda precedentă, cărora li se alătură alte 10 cluburi din Liga 2 Casa Pariurilor.

Nu au fost incluse toate cele 14 echipe din Liga 2 care nu evoluaseră în Turul 2, ci doar zece! Rămân, astfel, patru formații din liga secundă care ar fi trebuit să fie incluse în turul următor, în Play-off, dar vor fi doar trei dintre acestea: Poli Iași, Sepsi OSK, retrogradate din prima ligă, și Steaua, clasată pe locul 2 în play-off-ul ediției trecute de campionat. AFC ASA Târgu Mureș are o situație specială!

Program meciuri Turul 3 Cupa României, ediția 2025-2026:

marți, 12 august 2025, ora 17:30

ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj – FC Bihor Oradea

ACS Viitorul Arad – CSC Dumbrăviţa

miercuri, 13 august 2025, ora 17:30

CSM Paşcani – ACS FC Şoimii Gura Humorului

AFC Viitorul Onești – CS Sporting Lieşti

AS FC Agricola Borcea – CS Gloria Băneasa

SC Popeşti-Leordeni – CS Afumaţi

CS Tunari – SC FC Voluntari SA

CSM Râmnicu Sărat – AFC Metalul Buzău

CSO Băicoi – AFC Chindia Târgovişte

ACS L.P.S. H.D. Clinceni – CS Dinamo Bucureşti

ACS Oltul Curtişoara – CSM Slatina

CS Vulturii Fărcăşeşti – SCM Râmnicu Vâlcea

ACS Muscelul Aro Câmpulung – AFC Câmpulung – Muscel 2022

CSM Unirea Alba Iulia – CSC 1599 Şelimbăr

CSM Jiul Petroşani – ACS FC Corvinul Hunedoara 1921

SSU Politehnica Timișoara – Asociația Club Sportiv Muncitoresc Reşiţa

CS Sănătatea Servicii Publice – ACS Mediaş 2022

CS Gheorgheni – VSK Gyergyó – Clubul Sportiv Gloria Bistrița

CSM Sighetu Marmaţiei – CSM Olimpia Satu Mare

miercuri, 13 august 2025, ora 19:00

CSM Cetatea Turnu Măgurele – CS Concordia Chiajna

joi, 14 august 2025, ora 17:30

ACS FC Bacău – ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ

Echipele notate primele vor fi gazde, în urma clasării pe o poziție inferioară față de adversar în sezonul precedent.

Program Cupa României, Faza Națională, sezon 2025-2026:

Turul 3: 13 august 2025

Play-off: 27 august 2025

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026.

Mihai ROŞOIU
Mihai ROŞOIU

