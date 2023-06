CHINDIA ÎȘI AFLĂ ULTIMELE ADVERSARE DIN VIITORUL SEZON AL LIGII A II A

Duminică, 28 mai, și luni, 29 mai, s-au disputat partidele tur din cadrul barajului pentru menținerea/promovarea în Liga 1.

Programul meciurilor de baraj pentru menținerea/promovarea în Liga 1:

TUR:

Duminică, 28 mai

Gloria Buzău – UTA Arad 0-0 – REZUMAT VIDEO

Luni, 29 mai

Dinamo – Campionii FC Argeș 6-1 – REZUMAT VIDEO

RETUR:

Sâmbătă, 3 iunie, ora 21:00, stadionul Orăşenesc (Mioveni)

Campionii FC Argeș – Dinamo

Duminică, 4 iunie, ora 21:00, stadionul Arena Francisc Neuman (Arad)

UTA Arad – Gloria Buzău

Datele de disputare ale partidelor retur pot suferi modificări. Programul actualizat va putea fi găsit aici.

Dinamo, la un pas de revenirea în prima ligă

Pe „Arena Națională” din București, Dinamo a primit vizita formației de primă ligă, Campionii FC Argeș, în prima manșă a barajului pentru menținerea/promovarea în Liga 1. Tragerea la sorți efectuată acum o săptămână a stabilit ca cele două echipe din eșalonul secund ce luptă pentru promovare, Dinamo și Gloria Buzău, să joace manșa tur pe teren propriu. Deși acest lucru a fost văzut ca un dezavantaj, formația pregătită de Ovidiu Burcă a profitat din plin de atmosfera creată de suporterii veniți în număr mare în tribunele stadionului și a reușit să îi învingă într-o manieră categorică pe piteșteni.

La pauză, tabela arăta deja 4-0! Bena (min. 15), Larrucea (min. 24), Pop (min. 27) și Ghezali (min. 40) au marcat pentru Dinamo în primele 45 de minute, iar la pauză situația promovării părea deja rezolvată. FC Argeș a revenit pentru un moment în joc, după golul reușit de fundașul Marko Zebić în minutul 55, dar, după nici 60 de secunde, Dinamo a punctat din nou. Dani Iglesias a șutat din afara careului, iar mingea deviată de Dobrosavlevici a intrat în poarta apărată de Micle.

Scorul final a fost stabilit de Ghezali în minutul 61, golgheterul formației bucureștene, care a finalizat cu un șut plasat pe lângă portarul advers. Cu cele două goluri din turul barajului, Ghezali a ajuns la 12 goluri pentru Dinamo în acest sezon, fiind de departe cel mai în formă jucător din lotul lui Ovidiu Burcă. Atacantul francez a marcat de 9 ori în campionat, 2 goluri a reușit în partida baraj și 1 gol în Cupa României.

„Când joci pe un asemenea stadion, cu asemenea suporteri, e minunat. Mulțumesc tuturor fanilor. Avem nevoie de ei să ajungem înapoi în prima ligă. Am regăsit plăcerea de a juca fotbal aici, la Dinamo!”, declara Lamine Ghezali la finalul partidei de ieri.

„M-a bucurat atitudinea lor, faptul că joacă din ce în ce mai dezinvolți, cu din ce în ce mai mult curaj. Sunt lucruri pe care nu le-am văzut atunci când am venit. Echipa a progresat de la săptămână la săptămână, chiar dacă uneori nu am ieșit de pe teren cu rezultatul dorit. Am suferit după înfrângeri, am făcut analize și nu am cedat niciodată. Suntem aproape de prima ligă după acest scor. Aș vrea să le pot băga în cap jucătorilor că meciul începe de la 0-0. Trebuie să începem la intensitate maximă, mai avem un pas.”, a declarat Ovidiu Burcă după meciul cu FC Argeș.

Gloria Buzău, remiză cu UTA în primul meci pentru promovare

Formația pregătită de Adrian Mihalcea a încheiat la egalitate, scor 0-0, prima manșă a barajului pentru promovarea în Liga 1 și păstrează șanse importante pentru partida din retur, de la Arad. UTA a avut prima ocazie a meciului în minutul 4, când Denis Rusu a respins în primă fază șutul lui Rareș Pop și a reținut mingea după șutul trimis în bară de Claudiu Keșeru. Gloria Buzău a trecut ulterior la conducerea jocului, ratând chiar două ocazii în situație de singur cu portartul advers. Gazdele au deschis scorul în minutul 19 prin Boiciuc, dar golul a fost anulat pentru poziție de offisde. Același Boiciuc a țintit bara porții apărate de Iacob în minutul 30.

UTA a fost mai periculoasă în cea de-a doua parte a jocului, dar fără să amenințe în multe rânduri poarta apărată de Rusu, iar scorul la final a rămas neschimbat, echipa promovată urmând să se decidă în returul de la Arad.

„Șansele rămân la fel, iar principala favorită este UTA. Mergem să luptăm, să jucăm și să ne ridicăm la valoarea Ligii 1. Vom merge la Arad să jucăm o finală. Trebuie să ne organizăm la fel de bine, am stat foarte bine din punct de vedere defensiv, dar ar trebui ca cei care intră de pe bancă să îmi ofere acea prospețime ca să ducă meciul până la final.”, declara Adrian Mihalcea la finalul partidei cu arădenii.

”Nu meritam mai mult. Am avut doar două situații în prima repriză, apoi a fost joc de bătaie. Îi felicit pe adversari că au jucat cu ambiție. Noi nu ne-am ridicat la nivelul lor. Strategia noastră era să punem presiune, să înscriem, să câștigăm, nu să așteptăm să ne atace o echipă de Liga 2. La tragerea la sorți am zis că sunt bucuros că vom juca al doilea meci acasă. Trebuie să fim modești. Ce am realizat noi până acum e foarte puțin.”, a declarat Mircea Rednic după fluierul final.