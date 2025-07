CHINDIA, DEBUT DE FOC ÎN NOUL SEZON AL LIGII A II A. TÂRGOVIȘTENII ÎNFRUNTĂ SEPSI

Federația Română de Fotbal a organizat, cu aproape o săptămână și jumătate înainte de startul noului sezon, tragerea la sorți pentru stabilirea programului ediției regulare 2025-2026 a Ligii 2. Evenimentul a avut loc la Casa Fotbalului și i-a avut ca gazde pe Gabriel Bodescu, secretar general adjunct al FRF, și Mihai Andrieș, reprezentant al Departamentului Competiții al FRF, scrie liga2.prosport.ro.

În sezonul 2025-2026 al campionatului Liga 2 vor evolua 22 de echipe, conform unei decizii din iulie 2023, așa cum a început și ediția trecută, însă care a avut parte de două abandonuri încă din sezonul regular, a echipelor Viitorul Pandurii Târgu Jiu și CS Mioveni.

Dintre echipele care iau startul în sezonul 2025/26, fără drept de promovare în prima ligă sunt: Steaua București, CSM Slatina, CS Afumați, CSC Șelimbăr, CSC Dumbrăvița, CS Dinamo București, CS Tunari, CSM Olimpia Satu Mare și CS Gloria Bistrița. Așadar, nouă echipe din cele 22 nu au drept de promovare, cu una mai mult față de sezonul trecut.

CS Dinamo București – are sediul social în aceeași localitate cu Steaua și i-a picat bilă cu număr pentru debut acasă. A fost extrasă prima pentru că este nou-promovată – 7

Steaua București – are sediul social în aceeași localitate cu CS Dinamo și i-a fost atribuit număr pentru debut în deplasare – 18

AFC Câmpulung Muscel – a solicitat să debuteze cu joc în deplasare, ca sezonul trecut – 17

ACS FC Bacău – 20

CS Tunari – 5

CS Gloria Bistrița – 21

CSM Olimpia Satu Mare – 15

SC FC Voluntari SA – 1

ACSM Reșița – 8

ACS FC Corvinul Hunedoara (ex CS Corvinul Hunedoara) – 13

CSM Slatina – 2

ACSM Ceahlăul Piatra Neamț – 19

AFC Metalul Buzău – 22

FC Bihor Oradea – 9

CS Afumați – 3

CSC Șelimbăr – 14

CS Concordia Chiajna – 6

AFC ASA Târgu Mureș (ex CS Unirea Ungheni) – 10

AFC Chindia Târgoviște – 11

CSC Dumbrăvița – 16

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – 12

ACSM Politehnica Iași – 4

Programul primei etape a Ligii 2, ediția 2025-2026:

2 august 2025

FC Voluntari – Metalul Buzău

CSM Slatina – CS Gloria Bistrița

CS Afumați – FC Bacău

Politehnica Iași – Ceahlăul Piatra Neamț

CS Tunari – Steaua București

Concordia Chiajna – AFC Câmpulung Muscel

CS Dinamo București – CSC Dumbrăvița

ACSM Reșița – CSM Olimpia Satu Mare

FC Bihor Oradea – CSC Șelimbăr

AFC ASA Târgu Mureș – ACS FC Corvinul Hunedoara

Chindia Târgoviște – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe