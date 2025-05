CHINDIA CÂȘTIGĂ LA DUMBRĂVIȚA, DAR MENȚINEREA ÎN LIGA A II-A NU E SIGURĂ

FC Dumbrăvița – Chindia Târgoviște 0-1 (0-1)

Stadion: ”Ștefan Dobay” (Dumbrăvița – Timiș)

A marcat: Daniel Florea (min. 26 – penalty)

CSC Dumbrăvița: Adelin Iliescu – Fabiano Cibi, Rareș Butnărașu, Cristian Scutaru (Cosmin Gladun 46′), Răzvan Ghinescu (Andrei Olaru 75′) – Alin Ignea (căpitan)(Cristian Pădurariu 64′) – Alexandru Buțu (Raul Ailenei 75′), Costel Zurbagiu, Răzvan Morariu, Nicolae Sofran – Nicu Modan (Dragan Paulevici 64′, 90+8′ – eliminat)

Rezerve neutilizate: Robert Mikloș – Bogdan Sima, Denis Curea, Ionuț Anișorac

Antrenor principal: Cosmin Stan

Eliminat: Dragan Paulevici 90+8′ (cumul de cartonașe galbene)

Chindia Târgoviște: Mario Contra – Mădălin Martac, Mihai Leca (Cosmin Atanase 81′), Antonio Vlad, Cornel Dinu – Daniel Danu (Cătălin Cocoș 86′), Iulian Roșu, Adrian Ioniță, Rareș Mihai (Răzvan Tache 72′) – Daniel Florea (căpitan), Bogdan Petre (Iustin Cristea 81′)

Rezerve neutilizate: Flavius Croitoru – Ionuț Zamfir, Ionatan Dogănoiu, Alin Cocoș, Radu Simion

Antrenor principal: Constantin Pană

Arbitru: George Cătălin Găman (Craiova – Dolj). Asistenți: Daniel Mitruţi (Craiova – Dolj) și Ionuţ Marius Bobe (Bucureşti).

Rezervă: Mircea Ardelean (Arad).

Observator arbitri: Zoltan Szekely (Baia Mare – Maramureş).

Delegat joc: Mihail Băcescu (Braşov).

♦Min 90+9 Final de joc la Dumbrăvița, unde Chindia se impune la limită, cu scorul de 1-0, printr-un gol marcat din penalty de Daniel Florea, în minutul 26.

♦Min 90+6 Morariu centrează înalt, din dreapta, în careul mic, Contra iese și reține în doi timpi dintre trei-patru jucători adverși

♦Min 90+3 Dumbrăvița presează, balonul ajunge în stânga, la Sofran, care e nemarcat la 7-8 metri lateral, are poziție bună de șut din colțul careului, însă Contra iese la timp și îi închide unghiul. Portarul deviază cu un braț mingea, care ricoșează în sus și se îndreaptă spre poartă. Înaltul Pădurariu urmărește, însă dintre Cristea și Ioniță nu ajunge să trimită cu capul în plasă, de pe linia porții, ci respinge Cristea! Ocazie imensă pentru Dumbrăvița, cea mai mare din acest joc.

♦Min 90+3 Aruncare lungă din margine, din stânga, în careul Chindiei, balonul e deviat cu capul pe spate, Paulevici pasează în dreapta pentru Cibi, iar acesta șutează peste poartă din 10 metri lateral

♦Min 90 Meciul e prelungit cu șapte minute. E rezultatul în special ale tragerilor de timp ale jucătorilor Chindiei

♦Min 89 Centrare din dreapta, Gladun are o recentrare cu capul spre bara a doua, însă nimeni nu e acolo și Contra reține. Balonul mergea pe lângă poartă

♦Min 84 Olariu primește în dreapta și trage puternic la prima bară. Contra reține cu siguranță

♦Min 81 Arbitrul central merge la margine și vorbește cu Cosmin Stan și Florin Macavei, după o nouă cădere pe jos a unui jucător al Chindiei. Antrenorul reproșează că e a șaptea oară când jucătorii lui Pană simulează și trag de timp. Arbitrul spune că are totul sub control, făcând semn către ceasul său, că cronometrează.

♦Min 80 Centrare din dreapta, Pădurariu, nemarcat în fața careului mic, ratează o lovitură în plin cu capul și doar deviază spre colțul lung, cu pământul

♦Min 76 Paulevici pătrunde în careu pe dreapta și trage slab, mult peste poartă

♦Min 74 Paulevici pătrunde lejer în careu, pe dreapta, prin fața lui Ioniță, centrează în fața porții, de unde Martac respinge cu capul dinaintea lui Gladun

♦Min 69 Gladun centrează înalt dintr-o lovitură liberă din dreapta, pe bara a doua, Butnărașu reia cu capul din stânga, de pe linia careului mic, la prima bară, Contra respinge în față, Paulevici, de lângă Dinu, pune capul și reia la poartă, iar Leca respinge de pe linia porții, consideră arbitrii, care lasă jocul să continue, considerând că balonul nu a trecut în întregime. Dumbrăvițenii protestează, iar Paulevici e pe jos, lângă bară, acuzând o lovitură la față. Dinu, în încercarea de a respinge cu piciorul, i-a tras un picior în față, la un nivel deloc jos, ci unde jucai cu capul. Găman putea acorda foarte ușor penalty aici, fiindcă a fost. Dinu a jucat periculos, lovindu-și adversarul cu piciorul în față. Fază a continuat, Dumbrăvița a recuperat rapid, Butnărașu a primit în careu, în stânga, însă șutul său din 10-11 metri lateral a fost blocat și s-a dus în corner

♦Min 62 Pasă din dreapta spre poartă, Modan se întinge în colțul careului mic să devieze, însă nu ajunge, iar Contra reține

♦Min 61 Centrare înaltă din stânga, în fața porții, la bara a doua, Buțu sare pe sub minge, iar pe Gladun îl lovește mingea în cap și din el se duce în spatele lui Martac, iar Chindia scapă din nou fără gol după ce defensiva sa a fost iar depășită ușor

♦Min 56 Roșu pasează în față pentru Rareș Mihai, care preia la limita careului și din poziție bună, ușor lateral stânga, trage cu dreptul puțin peste transversală

♦Min 49 Centrare din stânga în careul mic, mai mulți jucători se lovesc, iar din Gladun se duce balonul peste poartă. Arbitrul face semn că nu a fost nimic și le recomandă jucătorilor să se ridice de jos

♦Min 42 Dumbrăvița stă numai în jumătatea adversă de când e condusă pe tabelă. Ignea centrează acum dintr-un corner din dreapta, Buțu are o reluare din foarfecă, mingea îl izbește pe un fundaș advers și este respinsă. Chindia nu mai contează în ofensivă și probabil așteaptă greșeli pentru a contraataca

♦Min 40 Modan primește în dreapta, din aut, trece de Vlad, care-l împinge de câteva ori pentru a-l incomoda, centrează în fața porții, iar Zurbagiu, demarcat excelent la prima bară, pune capul din 6 metri și trimite pe lângă poartă, în fața sa. Contra era bătut, însă Zurbagiu nu trimite nici de această dată pe poartă, din poziție bună

♦Min 39 Ignea pasează din cornerul din stânga către Morariu, nemarcat în careu, la 14 metri lateral stânga, preia și șutează puțin peste transversală, în dreapta

♦Min 39 Sofran primește în față, preia, se întoarce și șutează de la circa 25 de metri lateral stânga, la prima bară. Contra plonjează acolo și respinge

♦Min 32 Petre centrează din stânga în fața careului mic al lui Iliescu, Florea îi ia fața lui Scutaru și deviază cu exteriorul piciorului drept în față, pe lângă poartă, însă

♦Min 28 Dumbrăvița presează și dă impresia că poate duce foarte ușor mingea în careul advers. Modan primește în fața careului, ușor lateral stânga, are un șut ratat din întoarcere, care poate fi o pasă pentru Buțu, însă acesta e Ioniță și nu ajunge la timp pentru a devia din 6 metri

♦Min 27 Dumbrăvița merge în atac, Ghinescu primește în stânga, centrează foarte bine în careu, însă lovitura de cap a lui Zurbagiu, din poziție bună, de la 7 metri central, nemarcat, se duce pe lângă poartă, în dreapta

♦Min 26 0-1 Daniel Florea bate penalty-ul cu risc, pe jos, pe centru, însă Iliescu a sărit în dreapta sa și nu a ajuns să respingă cu piciorul

♦Min 25 Avansată spre mijlocul terenului, cum rar s-a întâmplat în acest debut de joc, Dumbrăvița greșește o pasă simplă în față prin Scutaru și Chindia pornește pe contraatac. Florea primește, avansează pe dreapta, pătrunde în careu, Scutaru îi ține piept, însă fundașul are o intrare impreduntă prin alunecare, din lateral, și îl doboară pe căpitanul Chindiei. Mingea merge în față, în afara careului, în direcția în care se îndrepta Florea, iar arbitrul acordă penalty.

♦Min 24 Roșu avansează în dreapta careului, pătrunde și are o execuție ratată, mult pe lângă poartă. Florea ridică brațele, ca semn de nemulțumire. Stan trigă de pe margine și își încurajează elevii.

♦Min 22 Vlad primește mingea în jumătatea adversă, nu e presat de nimeni, avansează până la circa 22 de metri ușor lateral stânga și trage cu dreptul puțin pe lângă vinclul dreapta. Iliescu, surprins, a sărit, însă probabil ar fi luat gol dacă balonul era pe poartă.

♦Min 15 Roșu bate cu piciorul drept, de la circa 18 metri lateral dreapta, o lovitură liberă, însă execuția sa este peste poartă, fără emoții pentru Iliescu

♦Min 5 După o nouă incursiune în dreapta careului și o pasă moale, Florea urmărește și intră în Ghinescu. Amândoi se aruncă pe jos, iar arbitrul dictează fault în atac.

♦Min 3 Chindia începe în atac. O minge centrată din dreapta este reluată cu dreptul, din zona centrală a careului, de la 13 metri, din cădere, la poartă. Florea a șutat pe centrul porții, iar Iliescu a reținut fără probleme. A se remarca faptul că CSC Dumbrăvița nu îl are în poartă pentru acest meci pe experimentatul Eduard Pap, legitimat în 2025, după reluarea campionatului, pentru a ajuta echipa în lupta pentru menținerea în Liga 2

♦CSC Dumbrăvița și Chindia Târgoviște sunt singurele reprezentante ale județelor din care fac parte în primele două ligi din România. Una dintre ele va retrograda, urmând a se menține amândouă doar în cazul în care vreo altă echipă va decide să nu mai continue în Liga 2 sau nu va primi certificarea din partea FRF, așa cum s-a întâmplat în urmă cu doi ani în cazul celor de la FC Brașov SR.

♦Min 1 A început partida de la Dumbrăvița. Vremea este perfectă pentru fotbal.

Sursă: liga2.prosport.ro.