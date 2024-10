CHINDIA CAPOTEAZĂ LA PITEȘTI

Campionii FC Argeș – Chindia Târgoviște 2-1 (1-0)

Stadion: Orășenesc (Mioveni – Argeș)

Au marcat: Vlăduț Morar 10′, Mihai Roman 57′ / Răzvan Tache 55′

CFC Argeș: Straton – Tofan (cpt.), M. Tudose, Ghiocel (G. Garutti 17′), Briceag – Rădescu (Esteban Orozco 75′), Seto, Vl. Morar (Doukoure 46′) – Gab. Gheorghe (Y. Pîrvu 75′), Mih. Roman (Gronner 85′), Rob. Moldoveanu

Rezerve neutilizate: Oncescu – P. Petrescu, Borța, Buhăcianu

Antrenor: Bogdan Andone

Chindia: M. Contra – Martac, Mih. Leca, Ad. Ioniță, Romeo (Al. Sabău 67′) – Iul. I. Zamfir (Bg. Petre 84′), Iul. Roșu, Rz. Tache, Danu (Grubac 67′) – Pesic (Atanase 77′), Florea (cpt.)(Zivkovic 84′)

Rezerve neutilizate: Șt. Mușat – R. Simion, Al. Petre, Dogănoiu

Antrenor: Marian Vătavu

Arbitru: Florin Ovidiu Mazilu (Satu Mare). Asistenți: Mihaiță Adrian Noroc (Botoşani) și Cosmin Cercel (Piatra Neamţ).

Rezervă: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe).

Observator arbitri: Luis Moisescu (Drobeta Turnu Severin). Delegat joc: Daniel Emanuel Băloi (Târgu Jiu).

♦Min 90+6 Final de joc la Mioveni, 2-1 pentru gazde. CFC Argeș bifează al doilea succes consecutiv și al patrulea în acest sezon, iar Chindia pierde după două victorii și înregistrează al șaselea eșec în această ediție a Ligii 2. Cu 15 puncte, trupa piteșteană urcă pe locul 9, momentan, cu golaveraj 10-8, sub FC Voluntari, care are același număr de puncte, dar un golaveraj mai bun, 12-8, și un meci mai puțin disputat. Chindia, cu 12 puncte, ajunge, momentan, pe locul 13, cu golaveraj 14-13, sub Metalul Buzău, care are golaveraj 13-11, același număr de puncte și un meci mai puțin jucat.

♦Min 90 + Meciul e prelungit cu cinci minute

♦Min 80 Florea bate direct spre poartă o lovitură liberă din fața colțului stânga al careului, însă trimite puțin pe lângă vinclu

♦Mihai Roman (32 ani) este la al doilea gol pentru CFC Argeș în Liga 2, în șapte jocuri în care a fost utilizat, de șase ori ca titular. A mai înscris în 3-2 cu Concordia.

♦Răzvan Tache (18 ani) este la prima reușită pentru Chindia, în șase meciuri în care a fost utilizat în acest sezon de Liga 2, toate începute ca titular.

♦Min 60 Briceag centrează în careu, din stânga, Moldoveanu reia cu capul din 8 metri, pe centru, iar Contra reține

♦Min 57 2-1 Rădescu primește mingea în stânga, centrează cu dreptul în fața porții, Mihai Roman îi ia fața lui Leca la duelul aerian petrecut la prima bară, în 6 metri, și atacantul înscrie cu capul la colțul lung, în dreapta

♦Min 55 1-1 Zamfir îl întoarce pe Briceag în dreapta careului și trimite înapoi, în fața careului, pentru Danu, care preia și trage puternic la poartă, pe direcția lui Straton, care respinge în față. Răzvan Tache este atent, ajunge primul la balon și din 8-9 metri șutează pe jos, printre picioarele lui Straton

♦Min 53 Centrare din corner este reluată cu capul din 4 metri de Pesic, peste poartă. Straton se resimte și are nevoie de îngrijiri medicale

♦Min 52 Pesic insistă la o minge în fața careului Argeșului, lasă pentru Florea, să șuteze, iar mingea trimisă cu dreptul din 16 metri este scoasă greu de sub transversală, în corner, de către Straton

♦Min 50 Argeșul pasează lejer și duce ușor mingea în careul Chindiei, însă Doukoure e împins ușor înainte să ajungă să șuteze din 6-7 metri și este scos de pe traiectorie

♦Vlăduț Morar (31 ani) a reușit în acest meci primul său gol pentru CFC Argeș, în patru meciuri în care a evoluat, de trei ori a început ca titular și de fiecare dată a fost înlocuit.

♦Min 45+2 Pauză la Mioveni, unde CFC Argeș conduce cu 1-0 în meciul cu Chindia, prin reușita lui Vlăduț Morar

♦Min 45+2 Moldoveanu pică urât dintr-un duel aerian cu Roșu, petrecut la mijlocul terenului. Fostul atacant al Chindiei, din vară trecut la CFC Argeș, a picat în cap și are nevoie de îngrijiri medicale

♦Min 45+1 Morar bate puțin pe lângă poartă o lovitură liberă de la circa 23 de metri central

♦Min 33 Moldoveanu încearcă o execuție pretențioasă din colțul careului mic, din dreapta, să trimită din prima dintr-o semi-foarfecă, însă ratează finalizarea, abia atinge balonul, iar Contra reține

♦Min 29 Roman pătrunde în careu, avansează prea mult, Contra îi iese la întâmpinare și parează cu brațul drept finalizarea atacantului, la 6 metri

♦Min 29 Tache avansează pe stânga și șutează la poartă, la prima bară, iar Straton reține cu ceva emoții

♦Min 14 Minge peste apărarea Chindiei, Morar îl depăește pe Ioniță și scapă singur cu portarul, însă finalizează execrabil din 7 metri ușor lateral stânga, aproape paralel cu poarta! Andone își pune mâinile în cap, iar spectatorii vociferează

♦Min 10 1-0 Aruncare rapidă de la margine în stânga, Rădescu trimite în față pentru Roman, acesta avansează până în dreptul careului și centrează perfect în fața careului, iar Vlăduț Morar îndeplinește o simplă formalitate din 6 metri. Pune capul și înscrie pe lângă Contra

♦Min 8 Danu are prima fază periculoasă de gol, la un șut cu dreptul, din drop, din fața careului. Mingea trece puțin pe lângă bara din stânga. Până acum, Chindia abia a ieșit din propria jumătate, însă dominarea Argeșului a fost sterilă

Sursa: liga2.prosport.ro.