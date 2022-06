CHINDIA ARE ANTRENOR. ADRIAN MIHALCEA A SEMNAT CU ECHIPA DÂMBOVIȚEANĂ

1 0

După plecarea lui Marius Croitoru de la FC Botoșani, un nou “transfer” spectaculos în rândul antrenorilor deschide vara în Liga 1: Chindia Târgoviște trece de la epoca Emil Săndoi la mandatul lui Adrian Mihalcea! După sezonul precedent în care au impresionat pe prima scenă, dâmbovițenii au avut un parcurs sub așteptări, salvându-se de la retrogradare abia la baraj și în urma loviturilor de departajare, în fața Concordiei Chiajna.

A fost semnalul clar, atât din partea clubului, cât și a lui Săndoi, că urmează o despărțite. Iar olteanul a fost cel care a anunțat-o: „Am discutat cu președintele clubului, am rămas în relații bune, el a participat la toate etapele pe care Chindia le-a trecut până în prezent. Am discutat și am căzut de comun acord că e mai bine să nu prelungim. Oricum, mi se încheia contractul”, mărturisea tehnicianul la emisiunea „Digi Sport Special”.

Cele mai vehiculate nume de înlocuitor pentru Săndoi, la Chindia încă din 2020, au fost cele ale lui Mihai Teja, liber de contract, și Daniel Oprița, antrenorul CSA Steaua. Președintele Marcel Ghergu a intrat în căutări, mai ales după concluzia pe care a și anunțat-o public după analiza internă, o “stare de neîncredere a jucătorilor manifestată pe final de sezon dezamăgitor”.

Până la urmă, alesul a fost Adrian Mihalcea! Antrenorul în vârstă de 46 de ani era din 2020 pe banca Unirii Slobozia, club la care a și început cariera lui de antrenor. A avut un sezon excelent cu ialomițenii, ajungând chiar în play-off-ul Ligii 2, deși avea un lot evaluat ca fiind cel mult de mijlocul clasamentului și obiectivul era clasarea pe locul 10, anunță playsport.ro.

Mutarea poate părea surprinzătoare pentru că, deși avea contractul scadent la final de iunie cu Unirea Slobozia, Mihalcea părea pe făgașul continuității. Într-o intervenție la Sport Total FM la final de lună mai chiar mărturisea că și-a dat acordul pentru prelungirea contractului, în baza relațiilor foarte bune cu conducerea clubului, abordând chiar, în linii mari, dicuția privind viitoarea strategie de transferuri. Dar specifica și că e singura ofertă pe care o avea la acel moment, cea de la Slobozia!

Fost internațional cu 16 meciuri pentru România, Adrian Mihalcea a fost campion cu Dinamo și a câștigat de 3 ori Cupa României în tricoul alb-roșu. A mai jucat în țară la Unirea Slobozia, Dunărea Călărași, FC Vaslui, Astra Ploiești, Unirea Urziceni și Concordia Chiajna. În vreme ce experiențele în străinătate au însemnat Genoa, Hellas Verona, Chunnam Dragons, Aris și AEL Limassol.

A început cariera de antrenor tocmai la Unirea Slobozia, în 2013, ulterior pregătind ACS Berceni, Dunărea Călărași, UTA Arad și CS Mioveni. În perioada 2017-2019 a fost antrenor secund la echipa națională, în mandatul selecționerului Cosmin Contra. Ulterior, a pregătit Dinamo București pentru o scurtă perioadă, în 2020. An în care a și început activitatea cu rezultate foarte bune la aceeași Unirea Slobozia.