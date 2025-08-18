CHINDIA AR PUTEA CÂȘTIGA MECIUL CU SEPSI OSK LA COMISII

Meciul dintre Chindia și Sepsi OSK s-ar putea termina cu un alt rezultat decât cel înregistrat pe teren. Pe gazonul stadionului ”Eugen Popescu” a fost 1-1, după reușitele lui Georgian Honciu (16′), pentru gazde, și Cosmin Matei (59′), pentru oaspeți, scrie liga2.prosport.ro.

La câteva zile bune distanță după joc, Chindia afirmă prin Marcel Ghergu, fostul președinte al clubului, acum trecut în plan secund de noua conducere a echipei, că se va câștiga la ”masa verde”, cu scorul de 0-3, partida cu Sepsi OSK, fiindcă trupa covăsneană a comis o gafă prin utilizarea unui jucător care nu avea drept de joc.

Chindia nu a remarcat eroarea la joc, pentru a contesta acest lucru, ci sesizarea către Comisia de Disciplină și Etică ar fi fost făcută de către Departamentul Competiții al FRF, care verifică raportul jocurilor pentru a vedea dacă s-au îndeplinit toate regulamentele în privința fotbaliștilor. Cel puțin asta susține Marcel Ghergu, în trecut fost inclusiv reprezentant al cluburilor din Liga 2 în Comitetul Executiv al FRF.

”Jucătorul cu numărul 19 de la Sepsi (n.r. – Giovani Ghimfuș) nu era pe foaie și a intrat la pauză. Jucătorul era trecut pe lista adițională. De pe lista adițională, poți folosi jucătorii doar în condiții speciale. Dar asta se face cu înștiințarea arbitrului și numai cu acordul lui. Am înțeles că s-a sesizat Departamentul Competiții al FRF. Probabil vom câștiga cu 3-0 partida cu Sepsi”, a spus Marcel Ghergu pentru Liga2.ro.

La pauza meciului de la Târgoviște, Ovidiu Burcă a decis înlocuirea lui Robert Silaghi cu Giovani Ghimfuș.

Pe foaia de joc a clubului Chindia dată către presă (foto jos), Ghimfuș nu se numără printre rezerve, fiindcă el a fost pus de echipa sa pe lista adițională la acest meci, listă pe care pot apărea cel mult trei jucători și pe care cluburile, în mare parte, nu o pun la dispoziție și presei sau celor de la stadion interesați de foile de joc! Această foaie către presă sau cei de la stadion nu este una oficială, trimisă către arbitri, și poate conține erori, așa cum s-a întâmplat de-a lungul timpul în nenumărate rânduri.

”Am aflat în această dimineață de caz, fiindcă eu sunt plecat din țară în această perioadă. Delegatul echipei mi-a spus că Ghimfuș, aflat inițial pe banca adițională, a fost trecut printre jucătorii de rezervă, înlocuindu-l pe Vereguț, care s-a accidentat la încălzire. A înștiințat și a avut acceptul arbitrului, pentru că altfel nu putea să-l introducă pe teren”, a fost reacția lui Attila Hadnagy, directorul general al Sepsi OSK, pentru Liga2.ro.

Dacă situața este așa cum o expune Hadnagy, pe care i-a comunicat-o delegatul echipei, Berecz Gyula, adică cel care completează foaia oficială de joc și știe cel mai bine ce s-a produs la meciul de la Târgoviște, atunci modificarea dintre Ghimfuș și Vereguț, de la lista adițională la cea a jucătorilor de rezervă, trebuia operată și în sistemul online al FRF. Dacă s-a întâmplat acest lucru, atunci Departamentul Competiții al FRF nu avea cum să sesizeze o neregulă în raportul de joc.

Pe de altă parte, Marcel Ghergu susține că neregula a fost sesizată chiar de către Departamentul Competiții al FRF.

Foaia de joc pusă la dispoziție de clubul Chindia la meciul cu Sepsi OSK. Aceasta nu este una oficială, ci este completată după foile de joc oficiale care ajung de la cluburi către arbitri. Între timp pot apărea modificări în raportul oficial de joc, iar ofițerul de presă al clubului gazdă ar trebui să comunice către reprezentanții mass-media modificările, dacă la rândul său este înștiințat de ele. După cum se poate remarca, Giovani Ghimfuș nu se află printre titulari și nici pe banca de rezerve a echipei Sepsi OSK, în foaia de joc pusă la dispoziție de Chindia la stadion.

Ce scrie în regulament despre ”Foaia electronică de joc” în cazul schimbărilor de jucători aflați pe banca de rezerve, respectiv pe lista adițională:

Articolul 60 | Formalităţile de începere a jocurilor

4. După ce foaia electronică printată/scrisă olograf, a fost semnată de reprezentantul echipei şi înmânată arbitrului, şi dacă până la începutul jocului sunt mai puţin de 60 minute (30 de minute în cazul jocurilor de juniori), nu se mai pot face schimbări/modificări de jucători decât în cazuri medicale aplicându-se următoarele dispoziţii:

a. Dacă oricare dintre cei 11 jucători titulari înscrişi în foaia de joc nu poate începe jocul din cauza unei accidentări sau a unei stări medicale precare, ei pot fi înlocuiţi numai de jucătorii de rezervă înscrişi iniţial în foaia electronică de joc Jucătorii de rezervă care au luat locul titularilor pot fi, la rândul lor,înlocuiţi de alţi jucători legitimaţi la clubul respectiv, care sunt trecuţi în foaia electronică la rubrica “jucători adiţionali”, astfel încât numărul de jucători de rezervă nu se reduce. În continuare, echipa respectivă va avea dreptul la numărul maxim de înlocuiri prevăzut de acest regulament cu condiția ca problema medicală să fie declarată/confirmată în scris de unul dintre oficialii medicali prezenți la joc (medic delegat/medic echipa gazdă/medic echipa oaspete – în cazul jocurilor de juniori, asistent) și înmânată arbitrului înainte de startul jocului.

b. Dacă oricare dintre jucătorii de rezervă înscrişi în foaia electronică nu mai poate participa la joc din cauza unei accidentări sau a unei stări medicale precare, el poate fi înlocuit de un alt jucător legitimat la clubul respectiv, care este trecut în foaia electronică la rubrica “ jucători adiționali”, numărul total de jucători de rezervă aflat la dispoziţia echipei respective nefiind afectat cu condiția ca problema medicală să fie declarată/confirmată în scris de unul dintre oficialii medicali prezenți la joc (medic delegat/medic echipa gazdă/medic echipa oaspete – în cazul jocurilor de juniori, asistent) și înmânată arbitrului înainte de startul jocului.

c. Înlocuirile efectuate în conformitate cu pct. 1 și 2 de mai sus vor fi f ăcute cu pixul/stiloul direct pe foaia electronică printată/foaia scrisă olograf astfel:

i. Jucătorul care este înlocuit va fi “tăiat” de pe listă iar în dreptul jucătorului care intră va fi scris ”titular” împreună cu semnătura delegatului echipei.

ii. În cazul jucătorului care vine de pe “Lista adițională” va fi scris în dreptul sau “rezervă” împreuna cu semnătura delegatului echipei.

Notă: în situația în care clubul în cauza nu prezintă dovada medicală specificată mai sus, orice inlocuire a unui jucător titular cu un jucător de rezervă va fi considerată schimbare de jucător, iar echipa respectivă nu va mai beneficia de numărul maxim de înlocuiri așa cum este prevăzut în regulamentele în vigoare (fiindu-i scăzută/scăzute schimbarea/schimbările deja efectuată/efectuate înainte de startul jocului). Orice jucător inlocuit (fie din motive medicale, fie doar prin simpla schimbare) nu mai poate participa la jocul respectiv.