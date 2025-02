CHINDIA A RĂMAS FĂRĂ O ADVERSARĂ ÎN CAMPIONAT

CS Mioveni a fost exclusă din campionatul Liga 2, ediția 2024-2025, în baza unor decizii ale Comisiei de Disciplină și Etică a Federației Române de Fotbal din 29 ianuarie 2025, apare pe site-ul federației. Sancțiunea a fost aplicată abia acum, anunță liga2.prosport.ro.

Așadar, Liga 2 rămâne din acest moment, după 17 etape, în 20 de echipe, după ce a început sezonul, în premieră, cu 22 de participante. Rezultatele argeșenilor au fost anulate, astfel că clasamentul a suferit din nou modificări, așa cum s-a mai întâmplat după etapa 10, odată cu excluderea celor de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu.

Iminenta excludere a CS Mioveni din competițiile FRF s-a produs efectiv de joi, 13 februarie 2025, în baza unor decizii ale Comisiei de Disciplină și Etică a FRF tocmai din 29 ianuarie 2025, se specifică pe site-ul FRF, la categoria rezultate și clasament Liga 2!

În ședința din 29 ianuarie a CDE s-a decis sancționarea clubului cu câte două puncte în litigiile cu Ștefan Blănaru și Daniel Șerbănică, dar și ”excluderea CS Mioveni din toate competițiile organizate sub egida FRF, ca urmare a neachitării obligațiilor financiare în termenul regulamentar”. La vremea respectivă am scris despre noile depunctări primite de club, plus cele din litigiile cu Andrei Trașcu, Ionuț Burnea și Nicolae Dică, însă decizia excluderii ne-a ”scăpat”, dacă ne-a scăpat și între timp nu ”s-a întâmplat” o modificare pe decizii! Altfel, apare întrebarea de ce depunctarea de atunci a fost aplicată imediat în clasament, iar excluderea a fost aplicată abia acum, la două săptămâni distanță?

Oricum, nu mai contează, ci contează doar că din acest moment s-a produs acțiunea mult așteptată de celelalte participante în Liga 2. În sensul că iminenta excludere a CS Mioveni s-a produs înainte de reluarea campionatului pentru desfășurarea celor patru etape rămase din sezonul regular, iar echipele aflate în competiție știu în acest moment pe ce puncte se bazează și ce loc ocupă în clasament, loc care le va determina apoi pe ce drum merg mai departe, play-off sau grupa a sau b din play-out.

”În baza art. 85 din RD coroborat cu art. 24 lit. C pct. 1 lit. b din Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal sancționarea CS Mioveni cu scăderea de puncte asupra celor acumulate în campionat de echipa de categoria cea mai ridicată – depunctare 2 puncte pentru perioada 08.01.2025 – 14.01.2025.

Comisia a hotărât în baza art. 85 din RD coroborat cu 24 lit. C pct. 1.c din RSTJF excluderea CS Mioveni din toate competițiile organizate sub egida FRF, ca urmare a neachitării obligațiilor financiare în termenul regulamentar față de creditorul Blănaru Miluță Ștefan”, sună decizia CDE din 29 ianuarie în cazul lui Ștefan Blănaru. Una asemănătoare a fost și în litigiul cu Daniel Șerbănică.

Multe echipe rămân fără puncte câștigate contra CS Mioveni

Conform regulamentului, dacă o echipă abandonează competiția sau este exclusă înainte de finalul turului campionatului, atunci rezultatele înregistrate de ea până în acel moment vor fi anulate. În Liga 2, sezonul regular este format doar din jocuri tur, nu și retur, astfel că decizia anulării rezultatelor se aplică.

Rezultatele din acest sezon de Liga 2 înregistrate de CS Mioveni au fost următoarele: 0-0 cu Unirea Ungheni, 1-0 la CS Afumați, 0-1 cu FC Voluntari, 0-2 la Ceahlăul, 0-1 la AFC Câmpulung Muscel, 1-1 cu CFC Argeș, 0-4 la Metalul Buzău, 0-1 cu ACSM Reșița, 1-2 la CSC Dumbrăvița, 0-4 cu Steaua, 0-1 la CSM Focșani, 2-1 cu FC Bihor Oradea, 0-1 la Csikszereda, 1-8 cu CSM Slatina, 0-9 la Concordia Chiajna și 0-3 la ”masa verde” cu FCU Craiova.

În ultimele patru etape ale sezonului regular ar mai fi întâlnit Corvinul (acasă), Metaloglobus (deplasare), Chindia (a) și CSC Șelimbăr (d). Aceste echipe vor sta în respectiva etapă în care ar fi trebuit să joace cu CS Mioveni.