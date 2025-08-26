Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
CHINDIA A MAI FĂCUT DOUĂ TRANSFERURI

Chindia a prezentat în ultimele trei zile doi jucători noi, care ar trebui să întărească lotul cu care Ilie Poenaru vrea să atace promovarea în sezonul viitor, așa cum transmite antrenorul, potrivit liga2.prosport.ro.

”Partida cu Șelimbăr a fost prima la Târgoviște pentru noul nostru jucător Dylan Mboumbouni. Crescut de Lyon, Dylan are 29 de ani și e fost internațional de juniori al Franței. Înainte să vină în România, unde a evoluat pentru Chiajna și Mioveni, apărătorul a jucat în Franța, Norvegia și Suedia”, a sunat prezentarea clubului.

”Pol Munoz e al Chindiei! Fundașul dreapta în vârstă de 21 de ani a semnat un contract pentru două sezoane cu echipa noastră. Pol este format în La Masia, academia stelară a Barcelonei. A mai trecut în carieră pe la cluburile Lleida și Lecce”, au postat cei de la Chindia pe pagina oficială de Facebook.

Chindia a fost una dintre cele mai active echipe din Liga 2 în această vară pe piața transferurilor, anterior aducându-i pe: Dna Isvoranu (SC Popești Leordeni), Daniel Celea (FC Botoșani), Amir Bilali (FK Sabail), Răzvan Tamași (SCM Râmnicu Vâlcea), Alexandru Albu (FC Botoșani), Robert Enache (CSM Focșani), Georgian Honciu (Metaloglobus), Doru Popadiuc (FC Voluntari), Andrei Moise (SC Popești Leordeni), Alexandru Stan (Rapid, ex SC Oțelul Galați), Albert Hofman (U Cluj, ex SC Oțelul Galați), Stiven Plaza (SC Oțelul Galați) și l-a readus și pe Ivan Pesic.

SORANA CÎRSTEA E CAMPIOANĂ LA CLEVELAND! TÂRGOVIȘTEANCA A OBȚINUT AL PATRULEA TITLU WTA
LIGA A II-A. ETAPA A 4-A. REZULTATE TEHNICE
