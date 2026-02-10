Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Chatbot-ul ANA, disponibil pe portalul ANAF,  informații fiscale la un click distanță

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță că chatbot-ul ANA este accesibil direct de pe portalul oficial www.anaf.ro, oferind contribuabililor un instrument modern de informare și orientare fiscală.

În această etapă, asistentul virtual furnizează informații generale privind:

închirierea bunurilor din patrimoniul personal;

obținerea de venituri din activități independente;

depunerea declarațiilor de înregistrare fiscală și a declarațiilor de mențiuni;

depunerea altor formulare fiscale.

Reprezentanții ANAF subliniază că feedback-ul utilizatorilor este esențial, întrucât va contribui la identificarea domeniilor fiscale care necesită dezvoltare prioritară și la extinderea funcționalităților chatbot-ului în perioada următoare.

Prin lansarea și dezvoltarea acestui asistent virtual, ANAF își propune să faciliteze accesul contribuabililor la informații fiscale corecte și să îmbunătățească interacțiunea dintre instituție și cetățeni.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

