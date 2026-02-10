Chatbot-ul ANA, disponibil pe portalul ANAF,  informații fiscale la un click distanță

Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță că chatbot-ul ANA este accesibil direct de pe portalul oficial www.anaf.ro, oferind contribuabililor un instrument modern de informare și orientare fiscală.
În această etapă, asistentul virtual furnizează informații generale privind:
închirierea bunurilor din patrimoniul personal;
obținerea de venituri din activități independente;
depunerea declarațiilor de înregistrare fiscală și a declarațiilor de mențiuni;
depunerea altor formulare fiscale.
Reprezentanții ANAF subliniază că feedback-ul utilizatorilor este esențial, întrucât va contribui la identificarea domeniilor fiscale care necesită dezvoltare prioritară și la extinderea funcționalităților chatbot-ului în perioada următoare.
Prin lansarea și dezvoltarea acestui asistent virtual, ANAF își propune să faciliteze accesul contribuabililor la informații fiscale corecte și să îmbunătățească interacțiunea dintre instituție și cetățeni.