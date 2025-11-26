Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Ceremonii organizate cu ocazia Zilei Naționale a României – 1 Decembrie 2025, la Târgoviște 

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Evenimentele vor începe la ora 10:00, la Monumentul Eroilor din Piața Tricolorului, cu un ceremonial militar și religios. În cadrul acestuia vor fi rostite mesaje ale autorităților, vor fi depuse coroane de flori în memoria eroilor neamului, iar trupele participante vor defila în semn de respect și recunoștință.

Tot de la ora 10:00 până la 13:00, cetățenii sunt invitați să viziteze expoziția de tehnică militară organizată pe Bulevardul Mircea cel Bătrân, care va oferi o imagine asupra dotărilor și echipamentelor folosite de forțele armate.

„Vă aștept cu respect și bucurie să marcăm împreună această zi de profundă semnificație pentru națiunea română”, a transmis prefectul Marian Tănase.

