În spiritul acestei sărbători, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița organizează, la Muzeul de Istorie Târgoviște, concertul „Femeia, eterna iubire”, un eveniment dedicat muzicii de suflet, rafinamentului și emoției, susținut de membrii Orchestra Simfonică Muntenia. Pe 12 martie, ora 17:00.

Sopranele Daniela Cârstea și Diana Petre

Tenor: Andrei Mihalcea

Bariton: Daniel Pascariu

Evenimentul promite o seară magică, în care muzica clasică va reda intensitatea sentimentelor din lirica universală.

Accesul este GRATUIT, în limita locurilor disponibile . Să celebrăm împreună femeia și frumusețea primăverii prin muzică și emoție!