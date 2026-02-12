Centru modern pentru persoanele cu dizabilități, inaugurat pe locul unui fost punct termic dezafectat

O investiție importantă pentru comunitate a fost finalizată: construirea unui Centru de zi pentru asistență și suport destinat persoanelor adulte cu dizabilități. Proiectul aduce nu doar servicii esențiale pentru beneficiari, ci și un plus de valoare prin regenerarea urbană a unei zone neutilizate până acum.

Noul centru, amplasat pe Aleea Prof. Radu Gioglovan, a fost ridicat pe terenul unui fost punct termic dezafectat, transformând un spațiu abandonat într-un loc dedicat sprijinului și incluziunii sociale.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă furnizarea de servicii specializate, adaptate nevoilor evaluate, pentru 90 de persoane adulte cu dizabilități.

Valoarea totală a investiției depășește 3.200.000 de lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul Țintei 396 – „Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități”.

Prin această investiție, comunitatea face un pas important spre incluziune, sprijin real și șanse egale pentru persoanele vulnerabile.