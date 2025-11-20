Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, construit în Târgoviște cu finanțare PNRR

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a anunțat realizarea unui nou Centru de zi pentru asistență și suport al persoanelor adulte cu dizabilități, pe amplasamentul unui fost punct termic dezafectat.

Noua investiție este situată pe Aleea Prof. Radu Gioglovan, are o valoare de peste 3,2 milioane de lei, iar finanțarea este integral nerambursabilă, prin Programul Național de Redresare și Reziliență, Ținta 396 – „Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități”.

Potrivit primarului, lucrările se află într-un stadiu avansat și vor fi finalizate în cel mult două luni. Noul centru va oferi servicii dedicate de suport, recuperare și integrare socială pentru persoanele adulte cu dizabilități, contribuind la extinderea infrastructurii sociale din municipiu.

Articolul precedent
ANUNȚ
Articolul următor
Echipament modern pentru depistarea drogurilor, achiziționat de Spitalul Județean Târgoviște
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

PERSOANE CERCETATE PENTRU TRAFIC DE DROGURI DE RISC

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița,  împreună...

TRANSPORT NEAUTORIZAT DE DEȘEURI NEPERICULOASE, IDENTIFICAT DE POLIȚIȘTI

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște au surprins, pe...

Zilele Bibliotecii Județene „I.H. Rădulescu” Dâmbovița, debut cu premii și evenimente culturale

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Zilele Bibliotecii Județene „I.H. Rădulescu” din Dâmbovița au debutat ieri, 19 noiembrie...

România află astăzi adversarele pentru Cupa Mondială 2026

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Astăzi, la ora 14:00, echipa națională de fotbal va afla adversara...

News

TRANSPORT NEAUTORIZAT DE DEȘEURI NEPERICULOASE, IDENTIFICAT DE POLIȚIȘTI

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște au surprins, pe...

ANSVSA avertizează: Riscuri majore la achiziția alimentelor din mediul online

Social 0
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA)...

Alertă InfoCons: Gel de păr Schwarzkopf retras de pe piață din cauza unui risc chimic major

Social 0
InfoCons avertizează consumatorii în legătură cu un produs cosmetic...

© 2023 Ziarul Dâmbovița