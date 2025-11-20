Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, construit în Târgoviște cu finanțare PNRR

Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a anunțat realizarea unui nou Centru de zi pentru asistență și suport al persoanelor adulte cu dizabilități, pe amplasamentul unui fost punct termic dezafectat.

Noua investiție este situată pe Aleea Prof. Radu Gioglovan, are o valoare de peste 3,2 milioane de lei, iar finanțarea este integral nerambursabilă, prin Programul Național de Redresare și Reziliență, Ținta 396 – „Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități”.

Potrivit primarului, lucrările se află într-un stadiu avansat și vor fi finalizate în cel mult două luni. Noul centru va oferi servicii dedicate de suport, recuperare și integrare socială pentru persoanele adulte cu dizabilități, contribuind la extinderea infrastructurii sociale din municipiu.