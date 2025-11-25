Centenarul Monumentului Eroilor de la Mănăstirea Dealu, marcat în prezența autorităților județene

La Mănăstirea Dealu a fost marcat astăzi un moment de profundă încărcătură istorică: 100 de ani de la ridicarea Monumentului Eroilor, dedicat ofițerilor, profesorilor și elevilor Liceului Militar „Nicolae Filipescu” care și-au dat viața pentru țară.

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a subliniat importanța acestui simbol al sacrificiului și devotamentului, amintind că Dâmbovița este un județ în care istoria trebuie respectată și păstrată vie.

„Avem datoria să cinstim memoria celor care au pus binele țării înaintea propriei vieți. Fiecare gest pe care îl facem astăzi contribuie la felul în care arată județul nostru și România de mâine”, a transmis Corneliu Ștefan. Acesta a punctat rolul administrației județene în protejarea patrimoniului și în transmiterea mai departe a valorilor care au definit generațiile trecute.

Monumentul Eroilor de la Mănăstirea Dealu rămâne unul dintre reperele morale ale județului, un loc care amintește de sacrificiul celor pentru care onoarea și iubirea de țară au fost mai presus de orice.