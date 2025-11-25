Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Centenarul Monumentului Eroilor de la Mănăstirea Dealu, marcat în prezența autorităților județene

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

La Mănăstirea Dealu a fost marcat astăzi un moment de profundă încărcătură istorică: 100 de ani de la ridicarea Monumentului Eroilor, dedicat ofițerilor, profesorilor și elevilor Liceului Militar „Nicolae Filipescu” care și-au dat viața pentru țară.

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a subliniat importanța acestui simbol al sacrificiului și devotamentului, amintind că Dâmbovița este un județ în care istoria trebuie respectată și păstrată vie.

Avem datoria să cinstim memoria celor care au pus binele țării înaintea propriei vieți. Fiecare gest pe care îl facem astăzi contribuie la felul în care arată județul nostru și România de mâine”, a transmis Corneliu Ștefan. Acesta a punctat rolul administrației județene în protejarea patrimoniului și în transmiterea mai departe a valorilor care au definit generațiile trecute.

Monumentul Eroilor de la Mănăstirea Dealu rămâne unul dintre reperele morale ale județului, un loc care amintește de sacrificiul celor pentru care onoarea și iubirea de țară au fost mai presus de orice.

Articolul precedent
Primele autobuze electrice BYD ajung la Târgoviște în maximum două săptămâni:  Încep lucrările pentru stațiile de încărcare
Articolul următor
AJOFM Dâmbovița anunță peste 480 de locuri de muncă disponibile. 358 sunt pentru persoane calificate
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Trei dosare penale întocmite de polițiștii dâmbovițeni pentru infracțiuni la regimul circulației

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița...

Polițiștii dâmbovițeni intensifică acțiunile de prevenire a delincvenței juvenile și a traficului de droguri în școli

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
În perioada 17–20 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară, Serviciului...

ISU „Basarab I” Dâmbovița: 246 de intervenții într-o singură săptămână. Recomandări importante pentru sezonul rece

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
În perioada 17 – 23 noiembrie 2025, echipajele de intervenție...

Concert extraordinar de Ziua Națională la Târgoviște: „România în inimi și note”, la Cinematograful Independența

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Consiliul Județean Dâmbovița, prin Centrul Județean de Cultură, anunță...

News

Trei dosare penale întocmite de polițiștii dâmbovițeni pentru infracțiuni la regimul circulației

Social 0
Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița...

AJOFM Dâmbovița anunță peste 480 de locuri de muncă disponibile. 358 sunt pentru persoane calificate

Social 0
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Dâmbovița...

Fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat descoperită de Antifrauda ANAF în Prahova

Social 0
Inspectorii ANAF, din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Direcția...

© 2023 Ziarul Dâmbovița