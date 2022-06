CELEA VREA LA UNIVERSITATEA CRAIOVA

1 0

Universitatea Craiova este în căutare de cel puţin un fundaş central, după ce s-a renunţat la prelungirea contractului lui Marius Constantin. Cum speculaţiile prind foarte bine în această perioadă, Prosport s-a grăbit să anunţe „prima achiziţie a verii“, indicându-l eronat pe Daniel Celea ca fiind viitorul coleg al lui Papp, Screciu şi Găman.

Contactat de Gazeta de Sud, Daniel Celea a negat orice înţelegere cu Universitatea Craiova. Mai mult, fotbalistul de 26 de ani a subliniat că nu a purtat nicio discuţie cu vreun oficial al Ştiinţei.

„Nu, nu este nimic adevărat! Au fost ceva discuţii în iarnă, dar s-a ajuns la concluzia că nu. Acum chiar nu m-a contactat nimeni şi habar nu am de ce a apărut ştirea aia. Probabil or mai fi fost ceva discuţii pe la club. O fi zis cineva de mine ceva, dar eu nu ştiu nimic“, ne-a declarat Daniel Celea.

Întrebat despre viitorul său la Chindia Târgovişte, pentru care a jucat 2219 minute (37 de partide) şi a transformat penaltiul care a pecetluit rămânerea dâmboviţenilor în Liga 1, Daniel Celea nu a părut deloc hotărât:

„Perioada petrecută la Chindia, un an şi jumătate, a fost bună pentru mine. Am jucat multe meciuri, am făcut jocuri bune, am marcat şi am atras şi atenţia multor echipe. Nu ştiu dacă voi rămâne la Chindia. Îmi expiră contractul pe 15 iunie şi am propunerea să prelungesc înţelegerea cu ei. Dar mai am discuţii cu patru echipe din Liga 1 şi cu una din afara ţării. Mai aştept, poate apare ceva mai bun. O să vedem care va fi cea mai bună variantă pentru mine. O să aleg ce este mai bun, şi sportiv, şi financiar. Este un aspect care contează, pentru că aţi văzut câte probleme au fost“.

Daniel Celea nu ar zice nu Universităţii Craiova, dacă oficialii s-ar orienta spre el, dar nu vrea să pară o autopropunere, lucru de care a fost acuzat în iarna trecută.

„Da, mi-ar plăcea să joc la Universitatea Craiova. Am mai declarat lucrul acesta şi în iarnă, că este un vis de-al meu. Dar chiar nu vreau să insist pe acest subiect, pentru că atunci s-a interpretat greşit. S-a spus că mă autopropun şi alte chestii de genul ăsta. Am spus doar că, la un moment dat, dacă va fi vreodată să fiu solicitat mi-aş dori. E un vis pe care vreau să mi-l îndeplinesc până mă las de fotbal. Dar dacă nu, nu înseamnă că nu-mi voi vedea de drumul meu şi că nu o să încerc să ajung cât mai sus şi cu alte echipe. Nu depinde doar de mine şi vom vedea ce va fi în viitor“, a punctat Daniel Celea.

Fundaşul Daniel Celea este originar din Braloştiţa, are 26 de ani şi 1.87 metri. El a mai evoluat pentru echipele ACSO Filiaşi, Sporting Roşiori, Pandurii Târgu Jiu, UTA Bătrâna Doamnă, CS Mioveni, Sepsi OSK, LKS Lodz şi Chindia Târgovişte. Este evaluat de Transfermarkt la 550.000 de euro.