CELEA ȘI-A TURNAT CENUȘĂ ÎN CAP DUPĂ CE A IROSIT UN PENALTY

Universitatea Craiova a învins-o pe Chindia Târgoviște cu scorul de 3-0 în etapa cu numărul 21 din Liga 1, într-un meci cu trei goluri, un penalty ratat și o eliminare. Daniel Celea a mărturisit că se consideră vinovat pentru eșecul suferit de dâmbovițeni în fața Universității Craiova, mai ales că nu a simțit că oltenii formau o echipă de neînvins.

Totuși, fundașul Chindiei a transmis că are încredere că echipa antrenată de Toni Petrea are forța pentru a reveni și a se salva de la retrogradare.

În ceea ce privește viitorul său, Celea a transmis că nu se gândește să plece de la Chindia cel puțin până în vară.

”În seara asta ne-am bătut singuri. Cât am fost 11 la 11, Craiova nu ne-a pus probleme. Noi le-am dat toate cele trei goluri. Colegul meu a alunecat la primul gol, apoi eu am greșit la golul doi, eu ratez penalty, Vătăjelu scoate de pe linia porții, luăm roșu. Nu am trăit niciodată un astfel de meci. Îmi asum înfrângerea. Îmi pare rău, îmi asum, dar nu am ce să fac.

După ce greșisem la golul doi, îmi doream să revin în joc, să îmi dau încredere. Doru luase mingea, îmi cer scuze că nu l-am lăsat să bată. Credeam că dacă înscriu îmi revine moralul. În seara asta totul a fost de coșmar.

Nu știu dacă am încercat să arăt mai mult. Mi-am dorit să încheiem cu dreptul, să fac un meci bun. Nu cred că asta și-a spus cuvântul. Eram foarte calm înaintea meciului. Greșeala a venit ca urmare unei preluări destul de largi, am și aluncat. Acolo s-a rupt puțin. Nu suntem îngrijorați, dar e păcat că avem trei înfrângeri și nu ne-a pus probleme mari nicio echipă.

Sunt convins că avem puterea și calitatea de a ne salva liniștiți anul acesta. Ne-au lipsit jucători importanți. Probabil vor fi anumite schimbări în iarnă. Dacă vor veni trei-patru jucători, avem o echipă bună, putem scoate rezultate bune, dar trebuie să fim o echipă și să fim serioși.

Nu mă gândesc deloc la plecare. Îmi doresc să am continuitate cel puțin până la vară. Îmi doresc să rămân, să joc”, a declarat Celea la finalul meciului.