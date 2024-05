CEL MAI MARE VIS AL SORANEI CÎRSTEA

A ajuns în sferturi la US Open și a reușit rezultate majore la alte două turnee americane: sferturi la Indian Wells și semifinale la Miami, ambele turnee de WTA 1000, scrie flashscore.ro.

În 2024 a ajuns în semifinale a Dubai, pentru ca la Miami să nu mai depășească totuși faza optimilor de finală.

Sportiva din Târgoviște a acordat un interviu pentru Punto de Break.

Numărul 30 WTA i-a surprins pe jurnaliști cu obiectivele ei îndrăznețe.

Cîrstea speră încă să câștige un Grand Slam

„Ai mereu acele obiective în minte. Vreau să fiu în top 20 dar, în momentul în care voi fi acolo, știu că voi dori să fiu în top 10. Întotdeauna vrei mai mult, clasamentul este doar o consecință zilnică a muncii”.

”Mi-ar plăcea să câștig un Grand Slam, încă sper să o fac, de aceea continui sa joc. Dacă îmi dai de ales, voi alege Wimbledon. Sunt foarte bună prietenă cu Angelique Kerber, așa că mi-ar plăcea să joc împotriva ei o finală la All England Club. Ea a câștigat deja Wimbledon, m-ar putea lăsa să câștig eu”, a spus Cîrstea pentru sursa citată.

”Am fost mereu aproape de Top 20”

Cele mai importante rezultate ale Soranei la turneele de Grand Slam au venit la 14 ani distanță – sferturi de finală la Roland Garros în 2009, iar apoi la US Open abia în 2023.

Românca a fost întrebată dacă poate explica acest decalaj și dacă nu consideră că putea obține rezultate mai importante în carieră.

”Când te uiți la cifrele de pe hârtie, poate că nu arată atât de frumos, dar în toți acești ani am fost mereu aproape de primele 20 de locuri în lume, de cele mai multe ori am fost între primele 20-30 de locuri”.

”Cred că am avut o carieră foarte bună, cred că au fost 15 ani în care am fost în Top 100, am fost mereu acolo. În fiecare sezon am încercat să dau tot ce am mai bun din mine, deși uneori poate veni ghinionul și te accidentezi, face parte din joc”, a răspuns Sorana.