CE SE ÎNTÂMPLĂ CU TÂRGOVIȘTEANUL ANDREI VLAD?

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al liderului FCSB, a oferit detalii despre situația portarului Andrei Vlad (24 de ani). „Messi al portarilor”, cum a fost supranumit de Gigi Becali, a ajuns la 24 de ani. În actuala stagiune a bifat doar 3 apariții, în Cupa României, dar Mihai Stoica spune că Vlad n-ar fi acceptat o eventuală ofertă venită de la Rapid pentru a-l înlocui pe Horațiu Moldovan.

„Eu cred că nu ar fi dat curs unei oferte de la Rapid. Vlad a avut oferte și este interesant pentru echipe din afara țării. În decembrie 2024 devine liber de contract. În vară poate semna cu oricine din postura de jucător liber”, a spus Mihai Stoica la Orange Sport, citat de gsp.ro.

Într-o intervenție avută marți, 23 februarie, Gigi Becali declarase că Rapid i-ar fi oferit 300.000 de euro pentru Andrei Vlad. Dan Șucu a negat interesul. Ulterior, și finanțatorul celor de la FCSB și-a nuanțat declarațiile. Interesul ar fi fost manifestat prin vocea unor intermediari: „M-a sunat Giovanni că pe Vlad îl vrea Rapid. 500.000 de euro am cerut. Păi ei dădeau 300.000. Bă ,ei au luat 800.000 pe unu’ mai slab ca Vlad! Eu trebuia să le cer 900.000! E mai bun Vlad. Cred că e mai bun Vlad, deci eu cer 500.000. Apoi l-am sunat pe Șucu. Omul a zis că nu, nu se pune problema să îl ia pe Vlad. Mi-a spus: «Noi am stabilit că am luat prea mulți de la voi și nu e în regulă». Își pun fanii în cap dacă mai iau de la FCSB. Eu cu Șucu am o relație corectă, e un om extraordinar”, a spus patronul FCSB.