Ce sa faci intr-un city-break in Timisoara

Foto: xplorer.ro

Considerat unul dintre cele mai frumoase orase din tara, Timisoara este un oras modern, incarcat de istorie si cu un bogat patrimoniu cultural. Datorita acestui lucru vei gasi numeroase obiective turistice.

Numita deseori Orasul de pe Bega, Mica Viena sau Orasul Florilor, Timisoara este unul dintre cele mai vechi orase din Romania. Varietatea de obiective si atractii turistice indeamna atat turistii romani, cat mai ales straini sa o viziteze.

Daca nu dispui de prea mult timp pentru a vizita Timisoara, iti propun sa ii acorzi macar un city-break. Iata ce sa nu ratezi de pe lista cu obiective turistice din Timisoara.

1. Piata Unirii

Amenajata in stil baroc, Piata Unirii este cea mai veche piata istorica din Timisoara. Cladirile istorice care o inconjoara sunt reabilitate si cu fatadele colorate, extrem de atragatoare.

Punctul cel mai vizitat al pietei, este centrul ei, acolo unde se gaseste Fantana cu apa minerala. Aceasta a fost realizata in secolul al XVIII-lea si pare sa fie si in prezent un important simbol al orasului.

Alte obiective turistice din Piata Unirii sunt:Domul Romano-Catolic, Catedrala Ortodoxa Sarba, Palatul Baroc, Casele Canonilor, Casa Bruke sau Palatul Episcopiei Ortodoxe.

2. Piata Victoriei

Piata Victoriei este fara indoiala unul dintre cele mai atractive obiective turistice din Timisoara. Plasata in centrul orasului si cunoscuta printre localnici cu denumirea de Piata Operei, Piata Victoriei este un loc incarcat de semnificatie pentru timisoreni, si nu numai. Din Piata Victoriei a inceput Revolutia din 1989, a carei urmare a fost eliberarea intregii tari de sub regimul comunist.

Ambele capete ale pietei sunt delimitate de doua obiective turistice emblematice. La nord se afla Palatul Culturii, iar la sud Catedrala Metropolitana.

3. Piata Libertatii

In Piata Libertatii se gaseste una dintre cele mai insemnate cladiri istorice din Timisoara, denumita Primaria Veche. De la numele acestei cladiri a primit si piata o denumire populara, Piata Primariei Vechi. Cladirea a fost construita in jurul anilor 1700, in stil eclectic.

Pe langa faimoasa cladire a Primariei Vechi, in Piata Libertatii se mai gasesc doua obiective turistice cunoscute din Timisoara. Este vorba despre Cazinoul Militar si despre Statuia Sfintei Maria, pozitionata in mijlocul pietei.

4. Castelul Huniade

Lista cu obiective turistice Timisoara ar fi incompleta fara o vizita la minunatul Castel Huniade. Acesta a trecut printr-o serie de evenimente istorice, fiind supus unor ample procese de reabilitare si chiar reconstructie.

Constructia initiala a castelului a fost realizata in jurul anilor 1300, fiind in acea perioada resedinta nobililor din oras.

Din 1947 Castelul Huniade gazduieste Muzeul National din Banat.

5. Parcul Central Anton von Scudier

Pozitionat in centrul orasului, dupa cum ii spune si numele, Parcul Central Anton von Scudier este unul dintre cele mai vechi parcuri din Timisoara.

Dupa ce a fost reamenajat, in anul 2019, Parcul Central detine numerosi arbori, trandafiri, garduri vii, fantani arteziene, o multime de specii de liane, flori si alte plante ornamentale.

Unul dintre obiectivele turistice remarcabile din Parcul Central este Statuia Ostasului Roman, iar cea mai vizitata alee este Aleea Personalitatilor. Dupa cum ii spune si numele, pe Aleea Personalitatilor se gasesc busturile unor personalitati importante.

6. Parcul Rozelor

Unul dintre motivele pentru care Timisoara a fost numita Orasul Florilor se datoreaza si Parcului Rozelor.

Situat aproape de centrul orasului, se spune despre Parcul Rozelor ca a fost amenajat initial ca o expozitie cu rol de prezentare a unor soiuri de trandafiri. Totusi, ideea s-a transformat in mai mult decat o expozitie, urmand ca de-a lungul timpului zona sa fie reamenajata si modernizata, rezultand splendidul parc.

In Parcul Rozelor are loc anual, la sfarsitul lunii mai, Ziua Trandafirilor.

7. Bastionul Maria Theresia

Construit in stil baroc, in prima jumatate a secolului XVIII, Bastionul Maria Theresia reprezinta o parte din zidul vechii cetati a Timisoarei. In trecut avea scop de aparare a cetatii, este motiv pentru care, printre localnici mai este cunocut cu denumirea de Bastionul Cetatii.

In prezent, Bastionul Maria Theresia reprezinta un pasaj de trecere atat pentru pietoni, cat si pentru masini. Interiorul gazduieste cateva spatii comerciale si restaurante. Mai mult decat atat, in incinta Bastionului Maria Theresia au loc expozitii permanente ale Muzeului Banatului.

8. Muzeul Satului Banatean

Considerat singurul muzeu cu profil etnografic din tara, Muzeul Satului Banatean ar trebui sa fie nelipsit de pe lista cu obiective turistice Timisoara.

Acest muzeu in aer liber prezinta viata oamenilor si a comunitatii rurale de odinioara si este un obiectiv turistic foarte popular si autentic.

Muzeul Satului Banatean te intoarce in timp, pe ulitele satului, lasandu-te sa descoperi cele mai importante elemente traditionale care compuneau satul in trecut: primaria, biserica, scoala, centrul satului si chiar carciuma din sat.

Este interesant de stiut ca se poate intra in toate casele care alcatuiesc muzeul. Vei gasi in interior diverse obiecte traditionale, de la haine, pana la razboi de tesut si alte obiecte de uz casnic.

9. Fabrica de bere

Unul dintre cele mai reprezentative obiective turistice din Timisoara este Fabrica de bere Timisoreana. Construita in 1718, este prima fabrica de bere infiintata in Romania. Datorita calitatii deosebite a berii, aceasta a devenit in timp furnizorul Casei Regale a Romaniei.

In incinta Fabricii de bere vizitatorii pot degusta o multime de feluri de bere produse in cadrul fabricii.

Mai trebuie sa stii ca la Fabrica de bere se organizeaza anula un festival al berii in aer liber, numit Serbarile Timisoreana.

10. Biserica Millenium

Situata in Cartierul Fabric, Biserica Millenium este una dintre cele mai mari biserici romano-catolice din oras si un important obiectiv turistic.

Biserica Millenium a fost construita cu scopul de a marca un mileniu de la stabilirea ungurilor in aceasta zona a Romaniei. Are dimensiuni impresionante, cu o cupola centrala de 45 de metri si doua turnuri de 65 de metri inaltime.

Capacitatea bisericii este de aproape 3000 de persoane. Saptamanal, la Biserica Millenium au loc liturghii savarsite in diferite limbi.

Acestea ar fi, in mare parte, cele mai importante obiective turistice din Timisoara pe care le poti vizita intr-un city-break. Un motiv in plus pentru a vizita Timisoara este faptul ca a fost desemnata de catre Parlamentul European, Capitala Culturala Europeana in anul 2023.