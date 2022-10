Ce greseli ar trebui sa eviti atunci cand iti faci un site nou

0 0

Foto: sicmedia.ro

Daca ai decis ca este momentul sa iti faci un nou site, cea mai buna varianta este sa apelezi la specialisti pentru a evita sa faci greselile din lista de mai jos

O firma de creare site te poate ajuta sa iti promovezi afacerea in cel mai bun mod posibil, astfel incat sa te bucuri rapid de rezultate.

Canibalizarea cuvintelor cheie

Canibalizarea cuvintelor cheie este atunci cand doua sau mai multe pagini de pe site vizeaza acelasi cuvant cheie. Problema cu canibalizarea cuvintelor cheie este ca paginile web care vizeaza acelasi cuvant cheie ar concura unele impotriva altora pe pagina cu rezultatele motorului de cautare. Acest lucru ar putea duce la o rata de clic scazuta si poate provoca o scadere a valorii fiecarei pagini.

Fiecare pagina de pe site este o noua oportunitate de a fi gasit online. Nu doresti sa pierzi toate aceste oportunitati prin reutilizarea cuvintelor cheie. De aceea, atunci cand te ocupi de crearea unui magazin online sau un site de prezentare, trebuie sa alegi corect cuvintele.

Cu instrumente precum Moz Keyword Explorer si SEOScout Cannibalization Checker, poti identifica cu usurinta paginile care concureaza pentru aceleasi cuvinte cheie pe site.

Odata ce ai identificat aceste pagini, poti incerca modelul de grup de piloni pentru a-ti reorganiza site-ul. Modelul grupului de piloni implica gruparea postarilor de blog conexe in domenii specifice de subiect, in loc de cuvinte cheie long tail. Cu acest model, postarile individuale de blog se leaga inapoi la pagina pilon si partajeaza hyperlinkuri.

Imaginile nu au Alt Text

Motoarele de cautare nu „citesc” imagini. In schimb, scaneaza in principal dupa text. Din fericire, cu eticheta alt, poti asocia textul cu o imagine. Avand in vedere ca aproximativ 33% din rezultatele cautarii Google arata acum un pachet de imagini, ai pierde o multime de trafic daca nu adaugi text alternativ la imaginile site-ului. Textul alternativ te ajuta, de asemenea, sa faci continutul accesibil pentru utilizatori si imbunatateste experienta utilizatorului, pe langa faptul ca te ajuta sa obtii mai mult trafic. Cand scrii text alternativ, utilizeaza o structura adecvata a propozitiei si fii cat mai specific posibil atunci cand descrii imaginea.

Prea putin (sau prea mult) text

Motoarele de cautare citesc textul mai bine decat orice altceva. Prin urmare, este important sa ai text pe pagina web. Stiind acest lucru, unii oameni inghesuie cat mai mult text posibil intr-o pagina. Ca rezultat, motoarele de cautare se lupta apoi sa extraga textul relevant.

Asigura-te ca pagina este lizibila si contine cuvintele cheie pe care le vizezi. Cu toate acestea, nu adauga text neimportant doar pentru a atinge un anumit numar de cuvinte.

Nu se utilizeaza Analytics

Chiar si dupa ce ai creat continut captivant pe site, ai optimizat si ai convertit traficul in clienti potentiali, munca nu este terminata! Inca trebuie sa urmaresti analizele site-ului.

Analizele web sunt esentiale, deoarece te ajuta sa iti intelegi mai bine vizitatorii si modul in care acestia interactioneaza cu site-ul. Fara o urmarire adecvata, nu vei putea spune ce pagini de pe site au cel mai mult/mai putin trafic, ce dispozitive folosesc vizitatorii pentru a accesa site-ul si asa mai departe. Fara acces la aceste valori vitale, nu ai cum sa stii care este cea mai buna solutie pentru cresterea site-ului tau.