Ce contine formularul de inregistrare la pariuri

0 0

Foto: top123bet.com

Pariurile pe internet sunt in prezent mai accesibile si mai intuitive ca niciodata. Incepand de la crearea contului si plasarea pariurilor si pana la retragerea castigurilor, toate aceste etape sunt usor de indeplinit de catre orice jucator, chiar si de catre cei cu zero experienta in acest domeniu.

In ceea ce priveste deschiderea unui cont nou la pariuri online, toate agentiile de pe internet si-au simplificat foarte mult aceasta etapa, astfel ca acum, in doar cateva momente te poti inregistra pe site-ul preferat de pariuri sportive.

In randurile de mai jos iti voi oferi cateva informatii utile privind inregistrarea la pariuri online si ce contine mai exact formularul de inscriere pentru clientii noi.

Cum te inregistrezi la agentiile de pariuri online?

Deschiderea unui cont nou de jucator la orice agentie de pe internet presupune completarea unui formular de inscriere. In cadrul acestuia sunt solicitate o serie de informatii personale si informatii legate de cont.

Nu trebuie insa sa iti faci nicidecum griji privind introducerea acestor informatii, deoarece ele sunt pastrate in deplina siguranta, gratie sistemelor de securitate pe care agentiile de pariuri online din Romania sunt obligate sa le aiba.

Chiar daca inregistrarea unui cont nou este un lucru extrem de simplu, totusi inainte de a-l realiza trebuie sa cunosti cateva informatii de baza despre conturile la pariuri online, dupa cum urmeaza:

Te poti inregistra doar la casele de pariuri online cu licenta ONJN, altfel risti sa fii amendat.

La casele de pariuri de pe internet isi pot deschide cont doar persoanele majore (care au implinit 18 ani).

Numai rezidentii romani au dreptul sa se inregistreze si sa parieze la agentiile de pariuri licentiate.

Ai grija ca informatiile introduse la inscriere sa fie reale si corecte, fiindca la un moment dat va trebui sa iti verifici contul, iar multe dintre informatii nu pot fi editate dupa crearea contului.

Pe majoritatea formularelor de inregistrare la casele de pariuri online vei gasi aceleasi campuri de completat. Iata in lista urmatoare principalele informatii care iti vor fi solicitate pentru deschiderea unui cont nou:

Numele de familie

Prenume

CNP (Codul Numeric Personal)

Data nasterii

Adresa

Adresa de e-mail

Numar de telefon

Nume de utilizator

Parola

Pe langa aceste date, care practic sunt de baza pe orice formular de inregistrare, in unele cazuri poti intalni si alte campuri de completat. De exemplu pot exista coduri promotionale pe care le poti introduce pentru a primi un anumit bonus, asa cum poti sa introduci un cod bonus de inregistrare la PublicWin. Alte campuri pot include intrebari de securitate, limba in care vrei sa fie afisat site-ul, echipa de fotbal preferata, preferinte de comunicare si notificari etc.

Dupa completarea cu succes a tuturor informatiilor de pe formular, vei primi de regula pe adresa de e-mail specificata un link de activare al contului. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa il deschizi, iar ulterior contul tau va fi activ si te vei putea loga in cadrul lui.

De ce este necesara verificarea contului?

Reglementarile ONJN in vigoare specifica faptul ca orice roman care isi deschide cont pe site-urile de pariuri online va trebui sa parcurga etapa de verificare a acestuia. Ai la dispozitie pentru verificare 30 zile din momentul primei depuneri sau 6 luni de la inregistrare, iar daca nu iti verifici contul, atunci acesta va fi blocat.

Daca iti verifici contul nu doar ca vei evita blocarea acestuia, insa vei elimina limita la depunere (cu un cont neverificat nu vei putea depune in total mai mult de aproximativ 900 lei) si vei putea solicita retrageri. In plus, unele agentii de pariuri te pot recompensa cu anumite bonusuri pentru indeplinirea cu succes a procedurii de verificare.

Pentru a-ti verifica contul va trebui sa furnizezi initial operatorului o poza cu un act de identitate personal. Ulterior, inainte de prima retragere iti va fi solicitata o dovada a metodei de plata utilizate (poza fata/verso cu cardul sau print screen din cadrul contului de portofel electronic), iar ca o masura suplimentara de verificare iti poate fi ceruta si o dovada a adresei, pentru a demonstra faptul ca locuiesti in Romania (factura de utilitati, extras de cont bancar, scrisoare cu o institutie a Statului).

Concluzionand, dupa cum ti-ai dat seama deja, deschiderea unui cont la casele de pariuri online licentiate este un proces extrem de simplu, in cadrul caruia nu vei intampina nici cea mai mica problema. Astfel, in doar cateva clipe vei putea incepe sa descoperi lumea fascinanta a pariurilor pe internet.