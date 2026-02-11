CCR decide astăzi privind constituționalitatea reformei pensiilor speciale

Este a cincea ședință a CCR pe acest subiect, după patru amânări în decurs de aproape două luni.

Ședința de miercuri, 11 februarie, a Curții Constituționale a României (CCR), în cadrul căreia judecătorii ar urma să se pronunțe asupra constituționalității reformei pensiilor speciale ale magistraților, este pusă sub semnul întrebării după ce judecătorul Gheorghe Stan ar fi făcut cerere de concediu paternal începând de luni.

Există însă posibilitatea ca judecătorul să își anuleze concediul pentru a participa la ședința de miercuri, având în vedere că și președinta CCR, Simina Tănăsescu, și-a anulat concediul programat la sfârșitul lui decembrie 2025 pentru a putea fi prezentă la ședința Curții.