Cartofii noi românești costă mai mult decât un kilogram de carne.

Primele recolte din solarii au fost culese și au ajuns deja în piețe și supermarketuri la un preț de 25 de lei kilogramul, cu peste 40% mai mult față de anul trecut. Fermierii spun că vremea capricioasă le-a redus la jumătate recolta și le-a crescut din cheltuieli.

Producția este semnificativ mai mică, în comparație cu anul trecut, se plâng legumicultorii. „Anul trecut aveam în jur de un kilogram, un kilogram jumătate la un vrej, pe când anul acesta este la jumate, 500-600 de grame”, spune Mioara Roambă.

Și primele roșii românești din acest an au apărut deja pe tarabele din unele piețe din țară, însă prețurile sunt pe măsură – și nu pentru toate buzunarele, un kilogram de tomate extratimpurii a ajuns să coste chiar și 60-70 de lei, transformând acest produs într-un adevărat lux pentru mulți români.